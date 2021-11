Chi l'ha visto?, stasera in tv 3 novembre 2021 su Rai3: anticipazioni e casi dei scomparsi

03 novembre 2021 a

Stasera in tv, mercoledì 3 novembre 2021, su Rai3 consueto appuntamento con Chi l'ha visto? (ore 21,20), storico programma della terza rete in onda dal 1989 e condotto da Federica Sciarelli.

Continua l'inchiesta sulla scomparsa della ex dipendente del Comune di Pescara: Gioia è sparita da oltre quattro anni, ma se ne sarebbe andata senza portare niente con sé e senza dire nulla ai suoi cugini che la amano tanto? Verrà poi trattato il mistero della scomparsa dell'insegnante di scuola elementare di Desenzano del Garda: si è allontanata a piedi dalla casa dei genitori e da quel momento non si è più saputo nulla di lei. E ancora, la trasmissione di Rai3 torna a parlare della tragica scomparsa di Selene Barbuscia, la giovane trovata morta su un materasso a Olbia nel 2019 in circostanze mai del tutto chiarite. La versione del "suicidio" non ha mai convinto la famiglia della ragazza: i famigliari, in particolare la madre e il fratello, sono convinti che Selene Barbuscia sia stata uccisa. E' un caso con molti lati ancora da chiarire. “Le sono state fatte delle atrocità. È stata uccisa” ha affermato il fratello Samuele Barbuscia alle telecamere della trasmissone. L'uomo invita chiunque sappia qualcosa a farsi avanti per sostenere le indagini. “Se la conoscevate, se siete stati in quella casa, in quella camera, quella sera, parlate per dare un valore aggiunto alle indagini".

Spazio poi al caso di Igor il russo: definitiva la condanna di Norbert Feher all'ergastolo per gli omicidi di Davide Fabbri e Valerio Verri. Dopo 8 mesi di latitanza è stato arrestato in Spagna per un triplice omicidio. La Prima sezione penale della Cassazione ha rigettato suo ricorso.

