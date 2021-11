Roberto Lipari, chi è il nuovo conduttore di Striscia la Notizia: il mistero della vita privata

03 novembre 2021 a

Nuova coppia di conduttori a Striscia la Notizia. Da oggi, mercoledì 3 novembre 2021, tocca a Sergio Friscia e Roberto Lipari, coppia di comici siciliani. Friscia, 50 anni, ha già collaborato con il tg satirico di Canale5 ideato da Antonio Ricci. Lipari, invece, 31 anni,è stato il vincitore di Eccezionale Veramente, il primo talent per comici in onda su La7, che nel 2017 ha anche condotto per la sua seconda edizione. rPincipalmente nato come comico, ha trovato la notorietà grazie al suo personale canale Youtube, dove pubblica sketch comici e altri contenuti.

Sergio Friscia, il mistero sulla vita privata: a Striscia la Notizia ha sempre imitato Beppe Grillo

Lipari ha iniziato la sua carriera nello spettacolo come autore, inviato e opinionista per Rai2 ma anche come autore per Made in Sud. Dal 2016 è nel cast fisso di Colorado. Nel 2019 mette piede a Striscia la Notizia in veste di inviato. Ha esperienza anche come attore sul grande schermo, dove recita nel film Classe Z nel 2017, mentre nel 2019 è uscito Tuttapposto, un film scritto e interpretato direttamente da Roberto Lipari con Luca Zingaretti, in cui ha recitato anche Sergio Friscia.

La vita privata del comico e inviato di Striscia è materia off-limits all’occhio dei curiosi. Non è dato sapere se il suo cuore appartenga a qualcuno oppure se sia completamente libero da relazioni sentimentali. Nemmeno Instagram, dove è seguitissimo, aiuta a risolvere il giallo su ciò che gravita intorno alla sua sfera affettiva, e l’artista sembra poco incline a dispensare informazioni al riguardo.

