Sergio Friscia, il mistero sulla vita privata: a Striscia la Notizia ha sempre imitato Beppe Grillo

Nuova coppia di conduttori a Striscia la Notizia. Da oggi, mercoledì 3 novembre 2021, tocca a Sergio Friscia e Roberto Lipari, coppia di comici siciliani. Friscia, 50 anni, ha già collaborato con il tg satirico di Canale5 ideato da Antonio Ricci. Ne è stato inviato, dal 2011, e per una settimana anche co-conduttore al posto di Valentino Picone, e in coppia con Salvatore Ficarra. Ora la conduzione per almeno un mese, ma molto dipenderà dai dati di ascolto.

Friscia, originario di Palermo, ha iniziato come disc jockey, poi l'animatore nei villaggi turistici, Nel 1990 inizia a lavorare nelle emittenti locali siciliane per esordire poi nel 1997 su Rai2 nel gruppo di comici di Macao. Successivamente interpreta fiction, film e spettacoli teatrali. Tra questi, Il capo dei capi in onda su Canale 5, Le ali, in onda su Rai 1 e Squadra antimafia - Palermo oggi, in onda su Canale 5, interpretando nelle prime due stagioni Nardo Abate, fratello maggiore di Rosy Abate. Nella collaborazione con Striscia La Notizia è l'imitatore di Beppe Grillo, mentre per dieci anni ha fatto parte del cast che ha condotto Mezzogiorno in famiglia ogni weekend su Rai2. Nel 2015 è stato concorrente a Tale e Quale Show. Recentemente ha fatto parte del cast del film Il delitto Mattarella.

Sul fatto che Striscia è stata più volte accusata per le sue battute, nelle ultime ore Friscia ha commentato: ""Io avrei dovuto denunciare mezzo mondo per tutto quello che mi hanno detto sulla mia pancia. L’autoironia è un segno di intelligenza". Sul fronte della vita privata il comico e showman è stato davvero molto bravo a mantenere la propria riservatezza sulla vita privata. Capita davvero poco spesso ai personaggi dello spettacolo. Anche in passato, è difficile ricordare che sia mai finito in qualche rotocalco rosa.

