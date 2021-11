Piero Chiambretti si racconta, le ultime parole della mamma prima della morte per Covid e l'amore per Margherita

03 novembre 2021 a

Stasera in tv, mercoledì 3 novembre, nuovo appuntamento con Non è l'Arena, il talk condotto in studio da Massimo Giletti che va in onda sulle frequenze di La7. Tra gli ospiti della serata, ci sarà anche Piero Chiambretti, autore di un'autobiografia "autorizzata dalla figlia Margherita". Classe 1956, nato ad Aosta, Chiambretti è comico, autore televisivo, regista, conduttore e attore. Uno degli artisti più amati e stimati nel suo settore, protagonista di programmi che sono entrati nella storia della tv. A Non è l'Arena, partendo proprio dal suo libro, racconterà momenti di gioia e di dolore della vita privata, ripercorrendo anche il dramma personale legato al Covid.

A causa della pandemia, infatti, Chiambretti ha perso la mamma Felicita. Entrambi erano ricoverati in ospedale e il Pierino nazionale (così viene definito affettuosamente), ha potuto trascorrere gli ultimi attimi della vita di sua madre accanto alla donna stessa. Ha già più volte ripetuto che non era lucidissimo, accusando in maniera intensa la carenza di ossigeno. "Il Covid l'ha portata via in cinque giorni. Prima di morire, con il poco fiato che le restava, mi ha detto: Mi raccomando Margherita. Il 21 marzo, giorno della sua mamma, io sono guarito. Sono certo che se ne è andata ridandomi la vita per la seconda volta".

In una recente intervista al quotidiano La Repubblica, Chiambretti ha spiegato che in tarda età, dopo essere diventato padre, si è innamorato dei bambini: "Oggi, a 65 anni, sto in mezzo a loro, fino a 45 ero Pierino la peste. La vita è strana. Mia figlia è il prolungamento della vita di mia madre che non c'è più. Anche da ragazzo nutrivo rispetto per la vecchiaia, oggi che si diventa vecchi a 21 anni sono perplesso". Perché accade? Semplicemente perché il consumismo della società dell'immagine "ha imposto modelli irraggiungibili: le ragazze si rifanno per sembrare più belle non si sa bene per chi. Il futuro è nelle mani di mia figlia, io non mi sono fatto condizionare dai miei difetti, li ho messi a reddito. Sono tutti a disposizione della mia carriera e ringrazio il Signore di avermi fatto piccolo".

