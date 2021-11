Stasera in tv, mercoledì 3 novembre 2021, su La7 torna Non è l'arena con Massimo Giletti: le anticipazioni

03 novembre 2021 a

Nuovo appuntamento stasera in tv, mercoledì 3 novembre, con "Non è l’Arena" il programma di Massimo Giletti in onda in diretta alle 21.15 su La7. Dopo il G20 il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in occasione dell’uscita del suo primo libro "Un amore chiamato politica", si confronterà in un’intervista con Giletti sui temi più caldi d’attualità.

Tra gli ospiti della puntata Piero Chiambretti che partendo dalla sua autobiografia si racconterà tra vita privata e attualità ripercorrendo il dramma personale vissuto col Covid. Mentre a Trieste si chiude la piazza per l’aumento esponenziale dei contagi, in tutta Italia proseguono le proteste del popolo no green pass. Ascolteremo Momi El Hawi, ristoratore di Firenze tra i fondatori di Io Apro insieme a Biagio Passaro, tornato in libertà da una settimana dopo l’arresto per l’assalto alla Cgil, e Angelo Giorgianni il magistrato sospeso dopo le dichiarazioni fatte dal palco di piazza del Popolo durante la manifestazione no green pass. Per il dibattito il studio Luca Telese, Carla Cantone e Pierpaolo Sileri.

