Stasera in tv, mercoledì 3 novembre 2021, su Rete 4 torna Zona Bianca con Giuseppe Brindisi: anticipazioni e ospiti

Stasera in tv, mercoledì 3 novembre 2021, in prima serata su Rete 4 torna una nuova puntata di Zona Bianca, il talk show di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi: andiamo dunque a vedere insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti dell'atteso appuntamento di oggi.

Mercoledì 3 novembre, nel nuovo appuntamento con “Zona Bianca”, il programma di attualità e approfondimento realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4 - in onda in prima serata su Retequattro - ampio spazio sarà dedicato all’aumento dei contagi Covid e ai dati che raccontano come si rischi una nuova ondata anche a causa delle manifestazioni no-vax e delle feste senza regole, dal rave party di Torino alla movida milanese. Giuseppe Brindisi, con i suoi ospiti, racconterà quelle zone franche dove le norme sembrano non essere rispettate. A seguire, un confronto con Israele e la sua campagna vaccinale.

Nel corso della serata, si torna a parlare anche di estrema destra, partendo da Predappio, dove il sentimento nostalgico si è trasformato in protesta no-vax. E ancora, un focus sulle armi, con una particolare attenzione agli ultimi casi di cronaca che hanno coinvolto dei ragazzi incensurati, colpiti mortalmente per errore. Infine, un’inchiesta sul mondo del sesso online, tra scatti e video senza censura e guadagni da capogiro. Tra gli ospiti della serata: Augusto Minzolini, Rita dalla Chiesa, Licia Ronzulli, Agostino Miozzo, Elisabetta Gardini, Francesca Donato, Francesco Borgonovo, Sabrina Scampini, Irene Pivetti, Gabriele Albertini, Patrizia de Blanck, Carmelo Abbate, Marco Furfaro, Antonella Mosetti, Mariolina Simone, Antonella Boralevi, Annamaria Bernardini de Pace e Roberto Poletti.

