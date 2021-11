Eleonora Pedron, i figli con Max Biaggi e lo strazio per la morte di padre e sorella

03 novembre 2021 a

Eleonora Pedron, nata a Camposampiero il 13 luglio 1982, è una showgirl, attrice ed ex modella italiana, eletta Miss Italia 2002. Una ragazza solare ed energica, Eleonora, che però nella sua vita privata ha dovuto subire anche grandi dolori. Andiamo a vedere un po' più da vicino, insieme, la carriera e le vicissitudini personali della giovane veneta.

Dopo aver partecipato una prima volta nel 1999, viene eletta Miss Italia 2002. Dal settembre del 2003 fino alla primavera del 2004 viene scelta come prima "meteorina" del Meteo 4 dall'allora direttore del Tg4 Emilio Fede. Passa in seguito al ruolo di conduttrice di Sipario del TG4 nella stagione 2004-2005, per poi ritornarvi nel 2007. Nella stagione 2005-2006 affianca il giornalista Sandro Piccinini nel programma sportivo Controcampo, in onda su Italia 1. L'anno successivo è tra i concorrenti del talent show Notti sul ghiaccio 2, condotto da Milly Carlucci su Rai 1 dove arriva in finale classificandosi al quinto posto. Dal 2015 al 2019 partecipa come ospite fisso della trasmissione Quelli che il calcio, in onda su Rai 2. Dal 18 gennaio 2020 conduce il programma Belli dentro belli fuori, in onda ogni sabato mattina su LA7. Il 13 ottobre 2021 ha pubblicato per Giunti Editore il libro "L'ho fatto per te" , racconto dei lutti che hanno segnato il suo cammino e la storia del suo successo.

A livello di vita privata, Eleonora è stata a lungo legata sentimentalmente - per ben otto anni - con l'ex motociclista Max Biaggi, da cui ha avuto due figli. Dal 2019 è impegnata con l'attore Fabio Troiano. Eleonora ha anche subito due gravissimi lutti, il primo a soli 9 anni quando in un incidente stradale è morta la sorellina Nives: "Mia mamma era già tornata dall'ospedale quando arrivò la telefonata in cui ci dissero che Nives non c'era più - ha raccontato a Silvia Toffanin -. Io avevo solo 9 anni, ma avevo capito benissimo. Volevo far finta di non capire cosa volesse dire andare in cielo. Da quel momento ho dormito sempre nel suo letto, come per lenire quel dolore". Poi il dramma della scomparsa del padre, sempre in un incidente. Nel 2002 infatti, lei e il papà sono rimasti coinvolti in uno scontro fatale per quest'ultimo, al ritorno dai provini da Velina di lei. "So che un giorno qualcosa di bello accadrà, e cancellerà tutto il resto. Rivedrò mio padre e mia sorella. Ora è mia madre il mio punto di riferimento, è lei che mi ha insegnato i veri valori della vita".

