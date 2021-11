Kabir Bedi: i quattro matrimoni e i figli di "Sandokan", le ultime nozze a 70 anni

03 novembre 2021 a

Kabir Bedi è Sandokan e Sandokan è Kabir Bedi. Impossibile distinguere i due, almeno per gli italiani un po' "stagionati". Ma andiamo a vedere meglio la vita privata e professionale di questo attore davvero straordinario. Kabir Bedi nasce a Lahore, in India, il 16 gennaio 1946. Deve la sua fama in Italia proprio all'interpretazione del celebre pirata malese nell'omonimo sceneggiato televisivo di Sergio Sollima, ma nella sua carriera ha fatto anche molto altro. Protagonista di fotoromanzi per il magazine Grand Hotel, ha vinto numerosi riconoscimenti per film, pubblicità e popolarità sia in India sia in tutta Europa.

Nato in una famiglia di Sikh, nell'allora impero britannico, negli ultimi trent'anni Bedi ha recitato in oltre sessanta film di Bollywood, con molti ruoli da protagonista. Ma il suo esordio avviene proprio in Italia grazie alla serie ispirata ai libri di Salgari, il quale, come tutti sanno, non aveva mai viaggiato e immaginò una Malesia molto diversa da quella reale. In Europa Sandokan rimane a oggi il più grande successo per Bedi. Coprodotto da Italia, Germania e Francia, ebbe un incredibile boom di ascolti e almeno in Italia segnò forse il primo inizio del merchandising per i ragazzi. Prima ancora di Ufo Robot Goldrake, i bambini si identificarono nel pirata malese e per loro vennero realizzate magliette, maschere di Carnevale e altro. In Italia Bedi ha partecipato anche, nel 2004, alla seconda edizione de L'isola dei famosi, arrivando secondo col 25% dei voti. Ha inoltre preso parte, nel 2007, alla quinta stagione della serie televisiva RAI Un medico in famiglia.

Kabir Bedi ha avuto una intensa vita privata ed è reduce da ben 4 matrimoni, l'ultimo dei quali nel 2016 a settant'anni. E0 stato sposato nel 1968 con Protima Bedi, dalla quale ha avuto due figli. Nel 1973 la coppia ha divorziato e nel 1979 Kabir si è risposato con Susan Humphreys, da cui ha avuto il figlio Adam, anche lui attore, che ha esordito a Hollywood. Dopo il divorzio da Protima, l'attore ha avuto una relazione con l'attrice indiana Parveen Babi. Successivamente si è sposato con Nikki Vijaykar, dalla quale ha in seguito divorziato. Nel 2006 ha iniziato una relazione con Parveen Dusanj, che ha infine sposato il 15 gennaio 2016.

