Matrimonio a prima vista 2021, litigio tra Dalila e Manuel: "Tu mi rendi quella che non voglio essere"

03 novembre 2021 a

a

a

Manuel (35 anni, romano) e Dalila (anche lei di Roma, 35 anni) formano una delle tre coppie di Matrimonio a prima vista 2021, il programma arrivato all'edizione numero 7 in onda su Real Time. Nella puntata andata il 2 novembre 2021 arrivano ulteriori tasselli che portano verso la direzione della separazione tra i due.

Matrimonio a prima vista 2021, Jessica e Sergio sono rimasti moglie e marito

Eppure Manuel e Dalila, dopo le nozze, avevano dato prova di avere una significativa intesa dal punto di vista dell'approccio fisico. “Potrei innamorarmi di lei” si era inizialmente lasciato andare lo sposo, ma con il passare dei giorni dell'esperimento la coppia ha iniziato a distaccarsi e, dopo una cena a cui ha partecipato anche la madre della sposa, tra Manuel e Dalila le incomprensioni sono aumentate. Tanto che la sposa abbandonerà la casa del marito per tornare nella sua dopo aver cercato di mettere da parte la parte fisica per concentrarsi di più sulla conoscenza "mentale".

Matrimonio a prima vista, Davide: "A Martina toglierei il pigiama a morsi". Ma lei va via di casa

Dopo un summit con gli esperti, Manuel decide di rompere ogni indugio e raggiungere la casa della moglie. Ma i buoni propositi dureranno davvero poco perché un confronto tra i due si trasformerà in un litigio molto accesso. Un'autentica bomba esplosa tra i due che non se le mandano a dire ingigantendo la distanza tra di loro. "Tu mi rendi quella che non voglio essere. Sono andata un anno dallo psicologo per non essere cosi, mi fai perdere la ragione" grida Dalila. "Mi sembra di parlare con un cactus" aggiunge. Così lei si allontana con un bel "addio". Insomma sulla coppia formata da Manuel e Dalila, dopo l'iniziale intesa, sono piombati nuvoloni grossi e scuri.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.