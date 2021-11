Matrimonio a prima vista 2021, Davide: "A Martina toglierei il pigiama a morsi". Ma lei va via di casa

03 novembre 2021 a

Martina e Davide formano una delle tre coppie protagoniste di Matrimonio a prima vista 2021, ma la loro relazione fatica a decollare. Anzi, sembra sempre più sul punto di rompersi. I due, marito e moglie nel matrimonio celebrato a sorpresa nel corso della trasmissione in onda su Real Time, sembrano non funzionare. Così nella puntata andata in onda martedì 2 novembre 2021 emergono gran parte delle loro problematiche.

L'affascinante assistente di volo originaria di Roma ma residente a Segrate, 30 anni, dopo la chiacchierata con il life coach Andrea Favaretto, decide di dare una nuova chance al marito. Così decide di raggiungere Davide, responsabile finanziario e pierre, 31 anni, che abita a Lugo, in Romagna. Davide è piuttosto soddisfatto di questo nuovo scenario e si dimostra ben predisposto nei confronti di Martina e confessa senza vergogna che "la mattina me la strapazzerei tutta, glielo toglierei a morsi quel pigiama“. Lei però è freddina e pensa che le attenzioni del marito siano premature considerato il poco tempo avuto per conoscersi.

Così dopo aver trascorso una giornata serena insieme, per la coppia arriva un’altra tempesta emotiva. Martina non nasconde di provare una sorta di malessere nello stare con Davide. Una sensazione che non passa affatto inosservata agli occhi del marito che giustamente gliela fa notare. I due hanno così un nuovo confronto che porta Martina ad una scelta. La sposa, stanca di discutere e della situazione, decide così di lasciare la casa di Davide per fare ritorno a casa sua. I problemi ormai sono palesi e il futuro della coppia sembra scontato e prendere la strada del divorzio. Ma le sorprese a Matrimonio a prima vista sono sempre dietro l'angolo e se ne capirà di più nelle prossime puntate su come andrà a finire tra Davide e Martina.

