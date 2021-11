Stasera in tv su La7 c'è Di Martedì: gli ospiti di Giovanni Floris e le indiscrezioni sui temi

02 novembre 2021 a

Anche questa sera, 2 novembre, su La7 è in programma una puntata di Di Martedì che si annuncia particolarmente intensa. Come sempre numerosi e autorevoli gli ospiti del talk condotto da Giovanni Floris. Sono stati svelati dagli autori proprio a ridosso della trasmissione. Annunciata la presenza in studio di Walter Veltroni, ex sindaco di Roma; del ministro degli esteri, Luigi Di Maio; di Sigfrido Ranucci, giornalista, autore televisivo e conduttore di Report. Ci saranno anche l'ex ministro Elsa Fornero; Laura Boldrini, già presidente della Camera; l'immunologa Antonella Viola, immunologa e professore ordinario di patologia generale presso il Dipartimento di scienze biomediche dell’Università di Padova, oltre che direttore scientifico dell’Istituto di ricerca Pediatrica; Luca Richeldi, presidente società italiana pneumologia e Giuseppe Remuzzi, direttore Istituto Mario Negri.

Come tutte le puntate, anche stasera Di Martedì si occuperà di diversi temi, particolarmente legati all'attualità. Si andrà dal Covid alla situazione economica che sta vivendo il Paese, ma ovviamente si traccerà anche un bilancio del G20 che si è tenuto nello scorso fine settimana a Roma e del Climate Change Conference (COP26) che si è svolto nella città di Glasgow. L'Italia sta vivendo una fase particolarmente delicata sul fronte della pandemia e sono possibili nuove restrizioni da parte del governo, in particolare nei confronti di chi ancora non si è vaccinato. E' stata addirittura ventilata la possibilità di un lockdown soltanto per i no vax, ipotesi che ha già scatenato indignate reazioni, a partire da quella del filosofo Massimo Cacciari.

Covid a parte, in Italia dal punto di vista della politica sono già iniziati i giochi per l'elezione del prossimo presidente della Repubblica ed è probabile che questa sera la trasmissione di Giovanni Floris si occupi anche di questo argomento. Non mancheranno i giudizi sulla manovra economica tracciata dal governo guidato da Mario Draghi e sulle decisioni che sono state prese sul fronte climatico per cercare di arginare le variazioni che stanno mettendo a dura prova tutto il pianeta.

