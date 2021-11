Madame, chi è la cantante che conduce Le Iene: il bullismo, la bisessualità e il successo grazie a Ronaldo

02 novembre 2021 a

Madame per una sera conduttrice de Le Iene. La giovanissima cantante infatti affiancherà Nicola Savino nella conduzione dell'ormai storica trasmissione di Italia1 nella puntata in onda oggi martedì 2 novembre 2021.

Madame e la bisessualità: "Così si fa più sesso, ho il diritto di provare" | Video

Ma chi è Madame? Nata a Vicenza, originaria di Creazzo, 19 anni, è diventata famosa nel 2019 quando il suo brano Sciccherie - poi diventato disco d'oro - è stato condiviso su Instagram da Cristiano Ronaldo, secondo account social più seguito nel mondo, facendola decollare verso il successo planetario. Madame ha confessato di essere quasi arrivata alle lacrime quando ha scoperto che Cristiano Ronaldo stava ascoltando la sua canzone in terrazzo e ha subito avvertito i suoi manager: “Ho strillato come una 17enne isterica e poi ho ripostato la cosa sul mio account e migliaia di persone hanno festeggiato con me” ha rivelato la trapper che tra l'altro ama il calcio.

Madame, dal bullismo a scuola alle prime storie: "Sono bisessuale, vivo questa cosa con normalità" | Video

Madame, all'anagrafe Francesca Calearo, si è dichiarata bisessuale durante un'intervista concessa a La Repubblica nella scorsa primavera e ha dichiarato anche in seguito di aver subito atti di bullismo negli anni scolastici. Dopo il successo grazie a CR7 ha anche partecipato all'ultima edizione del Festival di Sanremo 2021, nella sezione Campioni, con l'inedito Voce. Al termine della kermesse raggiunge l'ottava posizione, aggiudicandosi il Premio Lunezia per il valor musical-letterario del brano e il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo. Il singolo viene certificato triplo platino dalla FIMI. Il 3 dicembre inizierà da Roma il suo primo tour Madame in Tour e che toccherà anche Firenze, Napoli, Torino e Milano. In un’occasione la cantante si è sfogata via social contro un fan che ha interrotto una sua cena in compagnia dei suoi genitori per chiederle un autografo. “Io, in quel momento, non sto lavorando, non sono Madame, sono figlia dei miei genitori, sono una sorella. È un momento intimo”, ha dichiarato in seguito via social la cantante.

