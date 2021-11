Stasera in tv, Cartabianca su Rai 3. Cop 26, G20, Covid e Ddl Zan: i temi e gli ospiti della puntata

02 novembre 2021 a

Stasera in televisione, martedì 2 novembre, su Rai 3 è in programma un nuovo appuntamento con Cartabianca, il talk condotto da Bianca Berlinguer, inizio alle ore 21.20. Come al solito il programma di approfondimento si concentrerà sulla situazione politica e sociale che sta vivendo il Paese e non solo. Quali argomenti verranno affrontati? Grande attenzione alla stretta attualità. Si parlerà dei temi di Cop26, evento che si è tenuto a Glasgow, in cui i grandi della terra si sono riuniti per cercare di trovare le strade giuste per cercare di salvare il pianeta, ormai messo a durissima prova dai cambiamenti climatici, ma anche dai problemi legati alla situazione economica ed a quella sociale. Ovviamente dibattito anche sul G20 che si è tenuto nello scorso weekend a Roma. Naturalmente attenzione anche sulla bocciatura in Senato del Ddl Zan, sull'aumento dei contagi Covid registrato negli ultimi giorni e sulla possibile proroga dello stato di emergenza.

Come in tutte le puntate, diversi e autorevoli gli ospiti in studio. E' annunciata la presenza di Carlo Calenda, segretario di Azione; del professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive San Martino di Genova; di Gianluigi Paragone, segretario Italexit, che ha sempre tenuto una posizione fortemente contraria sul green pass. Ma stasera a Cartabianca è annunciata la partecipazione anche di Luca Telese, vicedirettore di Tpi; di Eleonora Evi di Europa Verde; di Maurizio Belpietro, direttore de La Verità e di Panorama.

In studio anche Fabrizio Roncone, giornalista del Corriere della Sera; Giovanni Sallusti direttore di Libero e la giornalista Greta Mauro. Ospiti anche l'attrice Martina Colombari; il geologo e conduttore di Sapiens, Mario Tozzi; la conduttrice di Kilimangiaro, Camila Raznovich; l'imprenditore Alberto Forchielli; il fisico e ricercatore del Cnr, Valerio Rossi Albertini. Non mancherà Mauro Corona, alpinista, scrittore, opinionista, tornato ad essere uno dei protagonisti del talk condotto su Rai 3 da Bianca Berlinguer.

