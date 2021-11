Matrimonio a prima vista 2021, anticipazioni puntata di oggi martedì 2 novembre 2021. Davide su Martina: "Me la strapazzerei tutta anche in pigiama"

02 novembre 2021 a

Stasera in tv - oggi martedì 2 novembre 2021 - su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) andrà in onda alle ore 21,25 la quinta puntata di Matrimonio a Prima Vista, arrivato in Italia alla settima edizione.

Non tira una buona aria tra le tre coppie - Sergio e Jessica, Davide e Martina, Manuel e Dalila - che devono capire se e come andare avanti nella convivenza in attesa della decisione finale. Jessica e Sergio hanno trovato una discreta complicità fisica però hanno discusso a causa di una frase dell'affascinante imprenditrice: “In Sergio non vedo una persona che mi può appoggiare, una roccia”. Dalila e Manuel sono in una fase di stallo: la segretaria si è imbattuta in un'insicurezza. Martina e Davide li abbiamo lasciati vicinissimi alla rottura anticipata, ma la giovane di Segrate dopo la chiacchierata telefonica con l'esperto Favaretto ha deciso di dare una chance al marito e di trasferirsi alcuni giorni a Lugo di Romagna. Davide, soddisfatto di questo nuovo scenario, si dimostra ben predisposto nei confronti di Martina e confessa senza vergogna che "anche in pigiama la mattina me la strapazzerei tutta, glielo toglierei a morsi quel pigiama“. Lei però è freddina e pensa che le attenzioni del marito siano premature considerato il poco tempo avuto per conoscersi. Insomma, per il team di esperti c'è davvero tanto da lavorare.

