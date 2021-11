Massimiliano Gallo, da I bastardi di Pizzofalcone a Imma Tataranni

02 novembre 2021 a

Un volto iconico della televisione e del cinema italiano, specialmente partenopeo, quello di Massimiliano Gallo, bravissimo attore nato a Napoli il 19 giugno del 1968 e dunque del segno zodiacale dei Gemelli. Andiamo a vedere insieme qualche curiosità sulla vita privata e professionale di Massimiliano.

Innanzitutto va detto che Gallo è figlio d'arte (il padre è stato il famoso attore e cantante Nunzio Gallo), ed è fratello minore dell'attore Gianfranco Gallo e zio dell'attore Gianluca Di Gennaro. Massimiliano debutta a teatro all'età di cinque anni e a dieci è già protagonista di diversi telefilm per bambini girati per la Rai. Conseguito il diploma, comincia a recitare presso la Compagnia di Carlo Croccolo. Nel 1988 fonda, insieme al fratello Gianfranco, la "Compagnia Gallo" che vanta numerosi successi teatrali come la Francesca da Rimini diretta da Aldo Giuffré. Nel 2008 esordisce sul grande schermo a seguito di un provino per il film Fortapasc ambientato sulle vicende del giovane giornalista Giancarlo Siani, provino fatto con il regista Marco Risi ed il produttore Gianfranco De Rosa a Napoli presso gli uffici della Rapa FILM service proposto dalla casting director Stefania Valestro. Nel 2019 è Pietro De Ruggeri nella serie RAI Imma Tataranni - Sostituto procuratore. Dal 2017 è il commissario Luigi Palma nei I Bastardi di Pizzofalcone.

Forse non tutti sanno che, a livello di vita privata, Massimiliano è legato alla collega e modella brasiliana Shalana Santana, conosciuta durante una cena a Napoli nel 2011. Prima era stato sposato con una donna di nome Anna, di cui non si hanno molte informazioni. Dalla relazione fra i due è nata la figlia Giulia, di circa vent'anni. Shalana in un'intervista aveva detto di Massimiliano che "ho sempre ammirato il suo lavoro e principalmente il rispetto che ha per questo lavoro. Lui ha fatto tanti anni di gavetta e finalmente ora viene riconosciuto per la sua bravura“.

