Marina Cicogna, le origini nobili e l'amore per Florinda Bolkan

Una donna di grande capacità e di smisurata eleganza Marina Cicogna Mozzoni Volpi di Misurata, ai più nota semplicemente come Marina Cicogna, nata a Roma il 29 maggio 1934.

Marina è una stimata produttrice cinematografica, sceneggiatrice e attrice italiana. Andiamo dunque a vedere insieme qualche curiosità sulla sua vita professionale e privata.

Innanzitutto bisogna dire che Marina vanta origini nobili: appartiene infatti all'antico casato lombardo dei Cicogna Mozzoni e da parte di madre - veneti - dei Conti Volpi di Misurata (suo nonno materno era Giuseppe Volpi, governatore della Tripolitania). La Cicogna è stata una esponente degli anni d'oro del cinema italiano e di quel jet set cantato da Fellini nella dolce vita romana che negli anni sessanta gravitava attorno a Via Veneto. A livello di produzione cinematografica, ha prodotto alcuni fra i più importanti film italiani del cinema d'autore (Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, di Elio Petri, vinse l'Oscar 1971 per il miglior film straniero). Con la sua casa di produzione, Euro International Film (detenuta insieme al fratello Bino Cicogna), Marina ha immesso nel mercato cinematografico italiano una grande quantità di film prodotti all'estero spesso da case indipendenti.

Forse non tutti sanno che, a livello di vita privata, Marina è dichiaratamente omosessuale anche se ha avuto esperienze anche con uomini (tanto che in un'intervista si è detta pentita di non aver ceduto alle avances di Gianni Agnelli) Fu la scopritrice dell'attrice brasiliana Florinda Bolkan, della quale fu in seguito anche compagna di vita per oltre vent'anni. Raccontandosi al Corsera, ha detto: "Forse ho perso la testa per due minuti per Alain Delon, era una creatura così attraente, è stata un’attrazione forte per un periodo breve. L’amore è vivere con una persona e maturare con lei, così direi che le mie relazioni più importanti sono state con Florinda Bolkan e ora con Benedetta, anche se vissute in due maniere diverse perché in due età diverse della vita. Quando aiuti una persona a formarsi, a farsi una personalità, a costruire un mestiere, è un rapporto creativo importante".

