Rossano Rubicondi, la verità: "Aveva un tumore al fegato, ma è morto per un aneurisma polmonare". Metà delle ceneri a Ivana Trump

Sono i genitori di Rossano Rubicondi, ospiti oggi di alcune trasmissioni televisive, da Storie Italiane a Pomeriggio5 a riscrivere la verità sulla morte del figlio. "Quello che è stato detto a me è che, praticamente, si è rotta una vena nel polmone. Ed è caduto nella vasca e lì ha sbattuto la testa ed è rimasto ore lì. Era da solo" ha svelato la mamma, signora Rosa, a Barbara d'Urso. A spiegare meglio la verità è poi intervenuta la conduttrice: "Credo lui avesse un tumore al fegato e poi gli è uscito tutto il resto. Lo sapeva solo Ivana che lo ha aiutato tantissimo. In tutti i sensi".

E' morto Rossano Rubicondi, addio all'ex marito di Ivana Trump: aveva solo 49 anni

"Non sapevamo che Rossano fosse malato" hanno aggiunto i genitori di Rossano Rubicondi, scomparso il 29 ottobre all'età di 49 anni, che parlano del dolore per la morte del figlio e raccontano il loro stupore nello scoprire la causa della morte del figlio: "Non eravamo a conoscenza di nessuna malattia. Quando ci hanno chiamato, ci hanno detto che la causa del decesso era stato altro". E ancora: "Abbiamo sentito ieri Ivana per starci vicina e ora dice che ci spedirà la metà delle ceneri".

Rossano Rubicondi morto, dal matrimonio lampo con Ivana Trump al presunto flirt con Belen Rodriguez

Rossano aveva chiesto infatti di essere cremato e la sua compagna di vita Ivana, nonostante si fossero lasciati da 15 anni in realtà non lo ha mai lasciato, ha chiesto ai Rosa e Claudio di poter tenere parte delle ceneri del corpo di Rubicondi. "Lei gli ha voluto un gran bene ed è normale anche lei voglia un ricordo di Rossano" concludono così i genitori dell'ex naufrago: Rossano infatti in Italia era conosciuto soprattutto per la partecipazione al reality L'Isola dei Famosi condotto in quella stagione da Simona Ventura.

Rossano Rubicondi morto, aveva un tumore alla pelle

