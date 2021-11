Gianmaria Antinolfi, tutti i suoi flirt: da Dayane Mello a Soleil Sorge, passando per Belen Rodriguez

01 novembre 2021 a

Gianmaria Antinolfi è uno dei grandi protagonisti del Grande Fratello Vip 6, il triangolo con Soleil Sorge e Sophie Codegoni è uno degli argomenti che sin qui hanno maggiormente riempito le puntate serali del reality condotto da Alfonso Signorini.

Di origini napoletane, 36 anni, Antinolfi è un imprenditore che lavora nel mondo della moda di lusso come sales director fashion per il Caravel Pregiate Spa e France Croco, gruppo che segue colossi come Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Boucheron, Alexander McQueen. E' famoso al grande pubblico per la sua tumultuosa vita privata. Nell'estate 2020 è stato molto vicino a Belen Rodriguez, come hanno dimostrato anche alcune foto pubblicate da Chi. Ha avuto flirt con Soleil Sorge, che ha ritrovato dentro la casa del Grande Fratello Vip, e Dayane Mello. Un'altra sua ex è stata l'argentina Mariela Ballesteros. Ma proprio l'addio a Belen lo ha molto provato. Ora questa avventura nel Grande Fratello Vip in cui Katia Ricciarelli lo ha soprannominato il "playboy della mutua".

Gianmaria, nelle ultime ore, si è lasciato andare a una confessione intima su una sua ex fiamma, originaria dell'Argentina e sposata: "Lei era partita per un motivo preciso, perché era rimasta incinta. Del marito? No, di me. Era rimasta incinta prima di partire, non era avanti l'aveva appena scoperto. Io le ho detto fai quello che vuoi, mi rendo conto che nella tua posizione nessuno sa che stiamo insieme. Se nasce un bimbo da un'altra persona passi male quindi scegli tu". Jessica Selassiè ha subito pensato che Gianmaria Antinolfi si riferisse a Belen Rodriguez, una delle sue vecchie fiamme e ha raccontato il tutto a Soleil Sorge: "Ha detto delle cose molto forti. Poi però hanno girato le telecamere per non riprendere. Amore se viene qui Belen gli fa un bucio de cu** così grande". Intanto la showgirl argentina nelle ultime ore ha pubblicato una storia su Instagram che secondo alcuni potrebbe essere riferita a questa vicenda. Belen, infatti, ha postato una sua foto con un'espressione stupita e ha scritto: "Non ho capito bene il discorso".

