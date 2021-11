L'Eredità, Flavia ancora campionessa: stavolta sfuma il montepremi finale al gioco della Ghigliottina

01 novembre 2021 a

a

a

Flavia Celano si conferma, per la terza volta, campionessa de L'Eredità, il quiz game di Rai1 in onda ogni giorno e condotto da Flavio Insinna. Originaria di Latronico, in provincia di Potenza, compone e scrive testi, e nella puntata del 30 ottobre ha vinto anche 60mila euro. Oggi, nella puntata di lunedì 1 novembre si è confermata campionesse ma alla Ghigliottina, il gioco finale, ha perso. Ci riproverà domani.

L'Eredità, Flavia nuova campionessa: subito successo alla Ghigliottina. In Assemblea vinti 60.000 euro

Nel gioco finale Flavia doveva mettere insieme le parole aprire, temporale, guerre, tassa e rapida. Lei ha cercato di prendersi il bottino con il termine acqua, ma la parola vincente è successione. Sfumano così 13.125 mila euro, cifra finale dopo i vari dimezzamenti (quella iniziale era 210mila).

L'Eredità, la nuova campionessa Paola trionfa pure alla Ghigliottina: il Grasso le porta 13.125 euro

Al triello Flavia aveva avuto la meglio su Paola ed Elena, rispondendo a una domanda sulla Madonna della Valicella, opera rara perché aveva come copertura un altro affresco.

Eredità, fuori sia Cristiano che Michele da Perugia: vince Marta, ma non i 30mila euro alla ghigliottina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.