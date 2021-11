Quarta Repubblica, stasera in tv 1 novembre 2021 su Rete4: ospite Alessandro Di Battista

01 novembre 2021 a

Stasera in tv, lunedì 1 novembre 2021, continua su Rete4 l'appuntamento settimanale con Quarta Repubblica il programma di approfondimento dei maggiori temi di attualità (ore 21,25). Alla conduzione c'è sempre Nicola Porro. Nella puntata di oggi si farà un bilancio sul G20 che si è svolto nei giorni scorsi a Roma. Si parlerà anche dell’affossamento del DDL Zan e continuerà l’inchiesta sui presunti fondi del Venezuela al Movimento 5 Stelle.

Tra gli ospiti di stasera ci sarà Alessandro Di Battista e si parlerà anche di Monte dei Paschi di Siena e della terza dose di vaccino anti-Covid. Poi si darà spazio a un’inchiesta e un’analisi dei primi progetti presentati, dal Po al Volturno, per ottenere i finanziamenti del Pnrr.

Tanti gli ospiti in studio e in collegamento che parteciperanno al dibattito: il sociologo Luca Ricolfi, il primario di Anestesia e prorettore dell’Università Vita-Salute del San Raffaele di Milano Alberto Zangrillo; il senatore del Gruppo Misto Tommaso Cerno, Marilena Grassadonia di Sinistra italiana, il segretario generale della Fabi (Federazione autonoma bancari italiani) Lando Maria Sileoni. Poi il direttore di Wall Street Italia Leopoldo Gasbarro, il docente di Comunicazione sociale alla Iulm di Milano Alberto Contri, Alessandro Sallusti, Stefano Cappellini, Daniele Capezzone e suor Anna Monia Alfieri. Come in ogni puntata, poi, immancabili i punti di vista di Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi.

