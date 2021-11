Max Tortora, dalla storia con Maria Teresa Merlino alla mancanza dei figli: "La paternità la rinuncia più grande"

01 novembre 2021 a

a

a

Max Tortora, all’anagrafe Massimiliano Tortora, è un attore molto popolare in Italia. Nato a Roma il 21 gennaio del 1963, ha 58 anni. E' un comico e imitatore molto amato dal pubblico. Gli esordi televisivi lo hanno visto negli stessi anni in rotocalchi di moda, attualità e spettacolo come Dolce casa, Scopritalia e Telefax, su circuiti privati. Nel 2001 è approdato a Rai2 dove ha partecipato alla trasmissione Superconvenscion. Qui ha lanciato alcune delle sue più riuscite imitazioni come Alberto Sordi, Luciano Rispoli, Adriano Celentano, Franco Califano e Michele Santoro.

Simone Baldasseroni, chi è Biondo: dall'amore finito con Emma Muscat al gossip su Ludovica Pagani

Tortora ha anche lavorato in diversi film sul grande schermo: il primo nel 2001 Stregati dalla luna di Pino Ammendola. Seguiranno altri ruoli sul grande schermo in diversi lungometraggi, come The Clan, Natale in Sudafrica, La coppia dei campioni, ma anche Loro di Paolo Sorrentino e Sulla mia pelle di Alessio Cremonini, pellicole entrambe uscite nel 2018. Nella seconda, Tortora interpretava il padre di Stefano Cucchi. Per la tv, invece, è stato uno dei protagonisti della fiction di grande successo I Cesaroni, il simpatico Ezio.

Pierpaolo Pretelli, dai progetti di matrimonio con Giulia Salemi al fratello Giulio padre di Sophie

Per quanto riguarda la vita privata, Max Tortora in passato è stato legato per diversi anni ad una compagna di nome Malika. Oggi la fidanzata di Max Tortora è Maria Teresa Merlino: i due sembrano essersi conosciuti sul set di Miami Beach, film uscito nel 2006. Relativamente ai figli, Max Tortora ha dichiarato nel 2014 a World Pass: “La rinuncia più grande, di cui mi accorgo forse solo adesso, è quella della paternità. Quando vedo giovani padri al parco o per strada con i figli penso a quanto sarebbe bello avere figli a cui poterti dedicare ed insegnare i tuoi valori", ha sottolineato tempo fa. Max ha conseguito una laurea in Architettura. Tortora è tra i protagonisti del film in onda su Rai1 lunedì 1 novembre Matti per il calcio Crazy for football.

Gabriele Lavia, Federica Di Martino è la terza moglie: "Lui geloso? Finge di avere piacere quando recito con altri"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.