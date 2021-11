Soleil Sorge, dal flirt con Jeremias Rodriguez alle voci su Alessio Romagnoli: la passione per lo yoga

01 novembre 2021 a

a

a

Soleil Sorge è una influencer e personaggio televisivo, molto conosciuta in Italia. Nata il 5 luglio 1994 a Los Angeles sotto il segno del Cancro, Soleil Sorge è nota al pubblico per aver partecipato come corteggiatrice a Uomini e Donne. Da lì la svolta nella sua carriera, fatta spesso di partecipazioni ai reality. Figlia di un uomo italiano e di una donna americana, è cresciuta in Abruzzo, per poi realizzare il suo sogno di diventare attrice a New York. Tornata in Italia, ha lavorato a Roma Tv e Roma Now, prima di partecipare a Miss Italia, senza però riuscire a vincere. Dopo aver preso parte a Uomini e Donne ha quindi iniziato a lavorare principalmente come modella e influencer, iniziando inoltre una storia d'amore con Luca Onestini.

Soleil Sorge, dalla storia con Luca Onestini al flirt con il fratello di Belen Rodriguez e le voci su Romagnoli

Dopo la scelta del tronista i due sono rimasti insieme per circa 4 mesi apparentemente con serenità, prima che Luca venisse chiamato a partecipare al Grande Fratello Vip. Durante il reality show, Soleil Sorge gli ha fatto recapitare una lettera in cui spiegava che tra loro era tutto finito. Successivamente Soleil Sorge è sbarcata in Honduras come concorrente de L'Isola dei famosi. All’interno del programma si è avvicinata molto a Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia. Baci e momenti hot hanno contrassegnato l’avventura di quella che anche dopo l’Isola è diventata una vera coppia. Tutto nonostante le voci, arrivate nel corso del reality, di una presunta storia tra Soleil e il calciatore Alessio Romagnoli prima dello sbarco di lei in Honduras

Grande Fratello Vip 6, Sophie snobba Gianmaria: "Non è il mio tipo, voglio uomini con più carattere" | Video

Tra le curiosità sul suo conto, Soleil ama viaggiare: i suoi luoghi preferiti sono la Thailandia e Los Angeles, città in cui è nata. Uno dei suoi trucchi di bellezza sono le maschere all’argilla. Ha uno stile di vita sano: fa molto sport e mangia in maniera sana ed equilibrata, pratica yoga e meditazione. Soleil Sorge è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 6 e sarà tra i protagonisti della puntata di lunedì 1 novembre.

Raffaella Fico, battaglia legale con Soleil Sorge. La figlia con Balotelli e tutte le sue relazioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.