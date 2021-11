Alex Belli, con la moglie Delia Duran passione esplosiva: "Sesso anche tre volte al giorno"

01 novembre 2021 a

Alex Belli è un attore e modello italiano, famoso per aver partecipato a fiction televisive e alcuni reality molto seguiti. Per quanto riguarda la vita privata, l'attore è stato legato anche a Mila Suarez con cui ha avuto pure un confronto pubblico; anche la modella non avrebbe chiuso la relazione in modo pacifico e ha accusato Belli d’averla trattata male e di non averla rispettata. Oggi l’attore ha ritrovato l’amore con Delia Duran con cui sembra avere un rapporto speciale soprattutto tra le lenzuola. Belli non ha esitato a rivelare di fare l’amore con la neo consorte tre volte al giorno, un feeling davvero invidiabile che rende divertente anche la loro quotidianità.

Alex ha quindi precisato: "Però non basta: bisogna lasciarsi liberi l’un l’altra, non essere pressanti, e soprattutto, condividere un progetto di vita insieme, sia nel privato sia nel campo lavorativo”, le sue parole. La passione sessuale però per Belli non è sufficiente a rendere un'unione perfetta, ci vogliono molte altre cose come il rispetto dei propri spazi e la condivisione di più di un’interesse o progetto. Per il momento da questo punto di vista Alex Belli e Delia Duran sembrano aver trovato la strada giusta.

I rapporti tra Alex Belli e Delia Duran sono davvero speciali, segnati pertanto da un amore vero caratterizzato da tanta passione e amore che insieme sono il connubio perfetto per una relazione destinata a durare. I due sono convolati a nozze sulle colline comasche, hanno scelto una cerimonia religiosa celebrata da un loro amico prete ma hanno volutamente evitato la chiesa. Presenti alla cerimonia alcuni vip come Guenda Goria, Stefano Sala e Martina Nasoni e alcuni amici della coppia. Purtroppo a causa del Covid era assente la famiglia della sposa, solo la madre di Delia (di origini venezuelane) è riuscita ad arrivare in Italia. Alex Belli è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 6 e sarà tra i protagonisti della puntata di lunedì 1 novembre su Canale5.

