Gabriele Lavia, Federica Di Martino è la terza moglie: "Lui geloso? Finge di avere piacere quando recito con altri"

Gabriele Lavia è uno degli attori più famosi in Italia, soprattutto in ambito teatrale. Nato a Milano, l’11 ottobre 1942 sotto il segno della Bilancia, è di origini siciliane ed è cresciuto con la famiglia a Torino, dove il padre si è trasferito per lavoro. Federica Di Martino, terza moglie dell'attore, è nata invece a Ortona il 29 settembre 1973, sotto il segno della Bilancia. La storia d’amore tra Gabriele Lavia e Federica Di Martino ha portato a molte dicerie sul fronte gossip, considerando la grande differenza d’età tra i due. Il matrimonio è avvenuto nel 2015.

La differenza d’età tra i due è di ben 31 anni. I due hanno più volte lavorato e spiegato come si riesca a gestire la gelosia sul palco o sul set. Lavia ha sempre affermato di non essere geloso ma Federica Di Martino ha raccontato una verità diversa: “Lui finge di avere piacere quando recito con gli altri. Io sono sincera. Sono gelosa quando si trova con attrici svenevoli", ha dichiarato tempo fa l'attrice.

Lorenzo e Lucia Lavia, figli di Gabriele: dopo la Bartolomei e la Guerritore l'amore con Federica Di Martino

Gabriele Lavia si è sposato per ben tre volte. La prima risale al 1972, fianco a fianco con l’attrice Annarita Bartolomei, da cui ha avuto il figlio Lorenzo. E' durata ben più tempo l’unione con Monica Guerritore, sua compagna di vita e lavoro dal 1981 al 2001. Da questo secondo matrimonio sono nate due figlie: Maria Fragolina e Lucia. Prima del divorzio, i due hanno firmato molte opere teatrali e lanciato produzioni cinematografiche.

Monica Guerritore e l'amore con l'ex presidente della Rai Roberto Zaccaria

Hanno anche dettato scalpore con film spinti come Scandalosa Gilda, Sensi e La Lupa. Gabriele Lavia e Federica Di Martino sono tra gli ospiti di Serena Bortone, nella puntata di lunedì 1 novembre di Oggi è un altro giorno. Tra gli altri ospiti del programma, anche il rapper Biondo e il personaggio televisivo Pierpaolo Pretelli. Appuntamento su Rai1 dalle 14.

Monica Guerritore: le figlie Maria Fragolina e Lucia Lavia, gli amori con Giannini e Leone e il matrimonio con Roberto Zaccaria

