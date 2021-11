Pierpaolo Pretelli, dai progetti di matrimonio con Giulia Salemi al fratello Giulio padre di Sophie

01 novembre 2021 a

Pierpaolo Pretelli è un noto personaggio televisivo, diventato famoso al grande pubblico prima per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5 e poi per quella a Tale e quale show. Per quanto riguarda la vita privata, ha avuto un figlio (Leo) dall'attrice cubana Ariadna Romero e attualmente è fidanzato con Giulia Salemi, influencer conosciuta proprio nella casa del Gf.

Pierpaolo Pretelli, frenata sulle nozze con Giulia Salemi: "Ancora dobbiamo scegliere la città dove convivere"

Sono tra le coppie più affiatate e stando a recenti indiscrezioni lanciate da Nuovo Tv, potrebbero presto convolare a nozze: "Appena avrà finito l’impegno di lavoro a Tale e Quale Show, farà a Giulia la proposta di nozze, ma potrebbe accadere addirittura durante l’ultima puntata dello show”, ha riportato qualche settimana fa la nota rivista. Non è escluso infatti che, visto che la love story è nata davanti alle telecamere, Pierpaolo voglia continuare su questa linea e condividere in mondovisione un momento tanto romantico. Pierpaolo Pretelli ha un fratello, Giulio, che con la sua compagna Alessia ha dato recentemente alla luce una bimba, Sophie. "Da oggi la tua vita cambierà", le parole di Pierpaolo per il fratello, che aveva appreso la notizia della gravidanza della "cognata" proprio durante il reality: "Mio fratello dovrà presto diventare un uomo prima di diventare papà. Deve subito muoversi per lavorare. I bambini sono un dono del cielo, ma lei non potrà lavorare con il bambino, lui non prenderà uno stipendio così alto. E' una responsabilità grande e lui deve capire cosa dovrà affrontare", ha dichiarato tempo fa.

Pierpaolo Pretelli, voglia di un figlio con Giulia Salemi: "Ci daremo da fare"

Alessia e Giulio, comunque, hanno vissuto da subito la loro relazione con grande entusiasmo, bruciando tutte le tappe. La gravidanza, infatti, è arrivata pochi mesi dopo il loro primo incontro, ma oggi sono felici di aver fatto questa scelta e le preoccupazioni di Pierpaolo sembrano essersi dissipate in fretta, alla sola vista della piccola Sophie. E chissà che presto con Giulia, Pierpaolo potrà regalare un fratellino o una sorellina al suo Leonardo. Pretelli è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, nella puntata di lunedì 1 novembre.

Pierpaolo Pretelli, la critica dell'ex fidanzata Ariadna Romero: "Non mi piace come risponde a sua madre"

