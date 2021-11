Simone Baldasseroni, chi è Biondo: dall'amore finito con Emma Muscat al gossip su Ludovica Pagani

01 novembre 2021 a

Simone Baldasseroni, meglio conosciuto con il nome d'arte di Biondo, è un cantante trap e attore italiano, amatissimo dalle generazioni più giovani, soprattutto per la sua partecipazione ad Amici 17 andato in onda nel 2018. Originario di Roma, ha una sorella più grande alla quale è profondamente legato. Sin da piccolo ha mostrato la sua passione per la musica e per la cucina. Ha infatti studiato all’istituto alberghiero e se non avesse fatto il cantante avrebbe sicuramente tentato la carriera di Chef.

La carriera di Biondo è iniziata da bambino, poi a 18 anni ha aperto il proprio canale YouTube. Qui ha pubblicato una canzone alla quale è molto legato e il cui titolo porta tatuato dietro l’orecchio: si tratta di 4M, dedicato alla sua ex. Ha poi partecipato alla scuola di Amici di Maria De Filippi dove si è classificato al sesto posto subito dietro la sua ragazza di allora Emma Muscat. Uscito dalla scuola, ha pubblicato alcune hit di successo (una proprio insieme ad Emma dal titolo Avec Moi) e ha preso parte anche al festival di Sanremo come ospite nella serata dei duetti. La sua canzone più famosa è Deja Vu. A Giugno 2021 è protagonista, insieme all’influencer Giorgia Malerba del video del nuovo singolo di Andrea Damante Understatement Pt.1 dove insieme alla ragazza recitano la storia di una coppia che viene messa in crisi da una terza persona. Per quanto riguarda la vita privata, Biondo attualmente pare essere single.

A inizi 2020 gli è stato attribuito un flirt con Ludovica Pagani, che tuttavia non è mai stato confermato da nessuno dei due interessati. Emma Muscat e Biondo invece sono stati una coppia per quasi un anno. Il loro amore è nato dentro Amici ed era innegabile il feeling che univa i due all’interno della scuola. Emma quando è entrata nella scuola di Amici era fidanzata con Keanu un ragazzo di Malta (suo paese natale) ma l’amore per Biondo l’ha portata a formare una nuova coppia con il ragazzo. Celebre l’esibizione dei due in duetto nella quale si sono baciati al termine della canzone in prima serata. La loro relazione adesso è terminata ma i due sono rimasti in ottimi rapporti. Simone Baldasseroni è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, nella puntata di lunedì 1 novembre, quando in prima serata è tra i protagonisti di Matti per il calcio Crazy for football, film tv in onda su Rai1.

