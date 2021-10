Francesco Renga: la storia con Ambra Angiolini, i due figli e la gemella Paola

31 ottobre 2021 a

a

a

14 album e una miriade di dischi venduti, spaziando dal rock, al pop, alle sinergie fra i due generi. Francesco Renga, all'anagrafe Pierfrancesco Renga è un talentuosissimo cantautore italiano. Nato ad Udine nel 1968, precisamente il 12 giugno (è dunque del segno zodiacale dei Gemelli), Francesco è in realtà figlio di genitori del Centro-Sud, anche se ha passato gran parte dell'infanzia nel Nord Italia e per l'esattezza a Brescia. Nasce, con la gemella Paola, da Salvatorico (1929-2020), originario di Tula in Sardegna, e Jolanda (1935-1987), siciliana. A causa del lavoro del padre, maresciallo della Guardia di Finanza di stanza a Muggia, viene alla luce a Udine, ma dopo due anni la famiglia si trasferisce a Brescia, dove trascorre infanzia e giovinezza. Purtroppo nel 1987, poco prima di compiere 19 anni, Francesco perde la madre, venuta a mancare dopo una lotta lunga tre anni contro un mieloma. Questo lutto segna profondamente il giovane Renga, tanto che il nome Jolanda sarà poi scelto dal cantante per la sua primogenita, nata nel 2004 dalla relazione con Ambra Angiolini.

Carlo Verdone, la parentela con Christian De Sica e la passione per la medicina

Francesco ha sempre avuto la musica nel sangue, tanto che sin dal liceo ha preso parte a gruppi musicali, poi nel 1984 partecipa ad un concorso musicale insieme al suo primo gruppo, i Modus Vivendi. Proprio in quel concorso è iscritto anche un gruppo destinato a segnare la biografia di Renga, i Precious Time, in seguito divenuti Timoria: tra quest'ultimo gruppo e Renga nasce l'intesa artistica che permette al cantante di entrare nella formazione. L'anno successivo non solo il gruppo vince la seconda edizione del concorso, ma, cambiato il nome in Timoria, sarà l'ambiente in cui Renga avrà modo di sviluppare il proprio talento artistico per i successivi tredici anni. Il gruppo viene lasciato da Francesco nel 1998 e all'inizio si pensa che sostituirà Piero Pelù, uscente dai Litfiba: invece, inizia una prodigiosa carriera da solista, che lo ha portato ad ottenere molti riconoscimenti e partecipare a diversi Festival di Sanremo (vinto nel 2005 con Angelo).

Rita Pavone, il mistero dei Pink Floyd e la morte sfiorata per un pelo

A livello di vita privata, Renga è stato impegnato per molto tempo. circa undici anni, con la nota attrice Ambra Angiolini, da cui ha avuto i figli Jolanda e Leonardo. La relazione si è però conclusa ufficialmente nel novembre del 2015. Francesco ha una sorella gemella e un fratello di otto anni più grande, Stefano.

Fabio Volo, due figli con Johanna Hauksdottir: il primo incontro nella palestra dove lei insegnava pilates

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.