Fabio Volo, due figli con Johanna Hauksdottir: il primo incontro nella palestra dove lei insegnava pilates

Fabio Volo è un attore, personaggio televisivo, conduttore radiofonico e scrittore. All'anagrafe il nome è Fabio Bonetti, nato a Calcinate in provincia di Brescia, il 23 giugno 1972, sotto il segno del Cancro. Da giovanissimo si è appassionato alla musica elettronica, in particolare al sottogenere Eurodance, producendo alcune canzoni. Una di questa si intitolava Volo: da qui deriva il suo nome d’arte.

Poi però è arrivata la tv e dalla conduzione de Le Iene su Italia1 è partita la svolta nella sua carriera, che l'ha portato al cinema e alla scrittura. Il suo primo libro, Esco a fare due passi, uscito nel 2001, ha riscosso un enorme successo. Risultati simili per tanti altri romanzi. Tra gli ultimi libri di Fabio Volo Una gran voglia di vivere, uscito nel 2019. Per quanto riguarda la vita privata, è sposato con Jóhanna Hauksdóttir, una donna islandese e molto affascinante. Dopo un lungo corteggiamento, i due hanno iniziato a convivere insieme nel 2011. Dalla loro relazione sono nati due figli: Sebastian nel 2013 e Gabriel nel 2015. Johanna ha conosciuto Fabio Volo a New York nella palestra dove lei insegnava pilates. Fabio Volo è tra gli ospiti di Che tempo che fa, nella puntata di domenica 31 ottobre in onda come sempre su Rai3 e condotta da Fabio Fazio.

Il mestiere di insegnante di pilates e di yoga l’ha perfezionata da giovanissima, quando ha voluto trasferirsi in Sud Africa.Da ragazzo, Fabio Volo ha lavorato come panettiere nel negozio del padre con cui non ha mai avuto un ottimo rapporto. Ha raccontato a La Repubblica:“Lavoravo con mio padre al panificio e a un certo punto ho detto basta. Lasciavo la mia famiglia in condizioni economiche precarie e sembrava che abbandonassi la nave che affondava. Non è stato facile: sia andarmene sia entrare in un nuovo mondo”.

