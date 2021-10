Sergio Castellitto, dai quattro figli con Margaret Mazzantini all'amicizia con Penelope Cruz

31 ottobre 2021 a

Sergio Castellitto è uno degli attori italiani più famosi, anche a livello internazionale. Nato a Roma il 18 agosto 1953 (sotto il segno del Leone), Castellitto è anche sceneggiatore e regista. Ha esordito a teatro molto presto, dopo aver frequentato l’Accademia Nazionale di Arte Drammatica. Al cinema ha esordito nel 1981, distinguendosi ben presto non solo come regista amatissimo, ma anche come attore drammatico e comico. Tra le curiosità sul suo conto, con Penelope Cruz, che ha recitato in molti dei suoi film, ha una grande amicizia. L’attrice infatti va spesso a trovarlo, e cena volentieri con la sua famiglia.

Sergio Castellitto, quattro figli con la moglie scrittrice Margaret Mazzantini: solo Pietro fa cinema

Per quanto riguarda la vita privata, il regista è sposato con la scrittrice Margaret Mazzantini, con cui è convolato a nozze nel 1987. Sergio Castellitto e la moglie hanno quattro figli: Pietro, Maria, Anna e Cesare. Il loro primogenito, Pietro, ha seguito le orme paterne intraprendendo la strada di attore. “Con Margaret abbiamo fatto tante cose insieme, ma soprattutto la famiglia. I nostri figli hanno assistito a tutto: l’armonia e i litigi. Siamo una sorta di microsocietà: sei individui che sanno condividere”, ha dichiarato l’attore in una vecchia intervista a Vanity Fair.

Sergio Castellitto, la polemica di Fedez per una sua intervista: la passione per il calcio e il tennis

Nata a Dublino il 27 ottobre 1961 (Scorpione), Margaret è una scrittrice ed attrice. Suo padre era uno scrittore mentre la mamma, Anne Donnelly, faceva la pittrice. Margaret ha due sorelle: Moira e Giselda, in arte Giselda Voldi, anche lei attrice professionista. Ha vissuto in Irlanda (paese di origine della mamma) fino all’età di tre anni e successivamente l’intera famiglia si è spostata a Tivoli, vicino Roma. Crescendo si è appassionata al teatro e ha infatti frequentato l’Accademia Nazionale di Arte Drammatica ottenendo il diploma a pieni voti. Sergio Castellitto è tra gli ospiti di Da noi a ruota libera, in onda su Rai1 domenica 31 ottobre, con Francesca Fialdini.

