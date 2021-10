Eleonora Pedron, la sorella Nives e il padre morti in un incidente: con Biaggi i figli Ines e Leon

31 ottobre 2021 a

Eleonora Pedron è una modella e attrice, la cui svolta nella carriera è avvenuta quando nel 2002 ha conquistato il titolo di Miss Italia. Nata il 13 luglio 1982, sotto il segno del Cancro, in una vecchia intervista a Verissimo ha raccontato il suo doloroso passato e in particolare la morte di sua sorella Nives quando aveva solo 9 anni e lei 15, a causa di un incidente stradale, e poi, pochi anni più tardi, la morte del padre nello stesso tragico destino della sorella.

“Dentro di me c’è tanto di brutto. Cerco sempre di stare con persone positive, cerco il bello. Ho dei momenti di solitudine in cui cerco di pensare a mio padre e a mia sorella, alla mia famiglia, sono momenti di riflessione che mi aiutano”, ha raccontato in una vecchia intervista. In seguito ha poi studiato ragioneria per poi iniziare a lavorare nell’ufficio anagrafe di Camposanpietro, il suo comune di nascita. Nel 2002 ha appunto partecipato al concorso di Miss Italia (con il numero 39), riuscendo a vincere, dedicando la vittoria al padre morto in un incidente stradale poco tempo prima (stava tornando a casa dopo un provino della figlia per un concorso). Per quanto riguarda la vita privata, dopo una lunga liaison con il pilota campione del mondo Max Biaggi, nel 2009 ha avuto la sua prima figlia Inés e, un anno più tardi, il piccolo Leòn.

La storia tra l’ex miss e il pilota è finita nel 2015. Successivamente la Pedron ha avuto alcuni flirt, da Tommy Vee alla Iena Nicolò De Devitiis. Attualmente è felicemente fidanzata con l'attore Fabio Troiano. Eleonora è tra gli ospiti di Verissimo, il salotto di Silvia Toffanin, nella puntata di domenica 31 ottobre. L'appuntamento come tutti i fine settimana è dalle ore 16,30 su Canale5.

