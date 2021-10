Domenica In più breve per il G20, Giorgino bacchetta la Venier: "Tranquilli, non vogliamo rovinarvi la trasmissione"

31 ottobre 2021 a

a

a

Fuori programma non proprio piacevole durante la puntata di Domenica In di domenica 31 ottobre. La trasmissione condotta da Mara Venier infatti è terminata in anticipo, intorno alle 16 e poco prima la conduttrice si è vista "costretta a lanciare" Francesco Giorgino, timoniere dello speciale Tg1 sul G20 di Roma. La Venier non ha sentito il giornalista in collegamento ed è andata avanti in attesa di sapere qualcosa dai suoi autori: "E' breve il collegamento? Ditemi qualcosa, fatemi sapere".

Mietta, "non è vaccinata per motivi di salute". Selvaggia Lucarelli: "Il Covid non è un trottolino amoroso"

A quel punto Giorgino ha preso la linea senza salutare Mara Venier, anzi. Non ha nascosto il fastidio per il collegamento improvvisato e ha sottolineato: "Un intervento breve in attesa della conferenza stampa dei grandi della terra ma tranquilli, non vogliamo rovinare il regolare andamento della trasmissione. Io mi chiamo Francesco Giorgino", le parole del giornalista. Mara Venier si è fatta seria ma la sensazione è che non abbia gradito troppo il riferimento di Giorgino.

Dossier pesca, Johnson striglia Macron: "Meno retorica e ritiri le minacce per la Brexit"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.