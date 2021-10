Claudio Baglioni, con Paola Massari l'unico figlio Giovanni: la sua difficoltà a portare il cognome pesante

31 ottobre 2021 a

Claudio Baglioni è uno dei cantautori più importanti nel mondo della musica italiana. Nato a Roma il 16 maggio del 1951 sotto il segno del Toro, è figlio di un maresciallo dei carabinieri e di una sarta, e ha cominciato fin da giovanissimo a interessarsi di musica, tant’è che ha partecipato al primo concorso canoro all’età di soli 13 anni, a Centocelle. E' autore di alcuni dei brani più conosciuti dagli appassionati, da Questo piccolo grande amore a Strada facendo e tanti altri.

Claudio Baglioni e la chirurgia estetica: "Solo un intervento alla lingua spaccata in due in un incidente"

Per quanto riguarda la vita privata, nel 1973 Claudio Baglioni ha sposato Paola Massari, ragazza che “con la sua maglietta fina” ispirò le parole di Questo piccolo grande amore e a sua volta cantautrice. La loro è stata una relazione intensa, e il matrimonio tra i due venne reso ufficiale solo 5 anni dopo, per evitare di creare dispiaceri alle numerose fan di Baglioni che in quegli anni era all’apice del successo. Dopo la separazione tra i due, il cantautore si è legato a Rossella Barattolo. Giovanni è l’unico figlio di Claudio Baglioni, nato dal matrimonio con Paola Massari. Il giovane è nato il 19 maggio 1982 e per lui il cantante romano ha scritto Avrai, uno dei suoi singoli di maggiore successo. Anche Giovanni è un appassionato di musica. Ciò che gli interessa però non è la canzone d’autore, ma lo strumento, in particolare la chitarra. E' diventato un chitarrista famoso in tutto il mondo e dotato di un grande talento.

Claudio Baglioni, dal padre maresciallo alla madre sarta: il primo matrimonio con Paola Massari

Nel 2009 ha pubblicato il primo album intitolato Anima Meccanica, seguito da un tour in giro per il mondo che ha ottenuto un grande successo. Il suo vasto repertorio è ispirato da grandi professionisti della chitarra acustica come Tommy Emmanuel, Erik Mongrain, Andy Mckee, Michael Hedges, Justin King e Preston Reed. Fra Claudio e Giovanni Baglioni c’è un ottimo rapporto, anche se il musicista non ha mai nascosto la difficoltà nel portare un cognome così importante. Claudio Baglioni è tra gli ospiti di Verissimo, nella puntata di domenica 31 ottobre.

