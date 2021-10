Michelle Hunziker, due figlie con Tomaso Trussardi e la soggezione per la suocera: "Temevo di essere inadeguata"

31 ottobre 2021 a

Michelle Hunziker è uno dei volti più amati del piccolo schermo. Figlia di Rodolfo e Ineke Hunziker, ha un fratello, Harold. Nata il 24 gennaio 1977, sotto il segno dell’Acquario, a Sorengo piccolo comune svizzero del Canton Ticino, si è trasferita in Italia all’età di 17 anni, intraprendendo da lì la sua carriera che l’ha portata a diventare una conduttrice apprezzatissima, fino al festival di Sanremo. Per quanto riguarda la vita privata, nel 1994, appena arrivata a Milano, ha avuto una breve relazione con il conduttore Marco Predolin, di 25 anni più grande. La love story con Predolin fu uno scandalo. La vicenda tornò a galla nel 2006, durante Vallettopoli, quando la showgirl testimoniò di essere stata ricattata da Fabrizio Corona (per poi scagionarlo), per via di alcune loro foto scattate alla Maldive (senza costume) risalenti proprio all’estate del 1994.

Nel 1995 Michelle ha conosciuto Eros Ramazzotti durante una serata in discoteca e si è innamorata. Nel 1998 i due hanno deciso di sposarsi con una cerimonia romantica sul lago di Bracciano. La celebre hit Più bella cosa del cantautore romano è stata scritta proprio per Michelle. Dal loro amore è nata Aurora (1996). Il loro matrimonio però è naufragato nel 2002. La bella showgirl ha rivelato il motivo solo diversi anni dopo: ai tempi è stata vittima di una setta, che l’ha portata ad una drastica decisione. “Quando Eros mi ha messo davanti alla scelta ‘o me o loro’ io ho scelto loro", ha rivelato a Oggi nel 2017. Nel 2011 ha ritrovato anche l’amore tra le braccia di Tomaso Trussardi, rampollo della famiglia che possiede l’omonima casa di moda.

Nell’ottobre 2014 Michelle Hunziker si è sposata per la seconda volta con una splendida cerimonia presso il Palazzo della Ragione di Bergamo. Ma all’inizio non è stato semplice: “E' stato uno choc per la famiglia Trussardi, che è sempre stata così discreta. Davanti a sua madre, che è tanto sofisticata, ero in soggezione, temevo di essere inadeguata, un pesce fuor d’acqua", ha raccontato a Oggi in una vecchia intervista. la showgirl svizzera. Dall’amore con Tomaso sono nate due splendide bambine, Celeste e Sole, che con Aurora Ramazzotti formano una felice famiglia allargata. Michelle è tra gli ospiti di Verissimo, nella puntata di domenica 31 ottobre, e alle 21,30 condurrà il primo appuntamento con la nuova stagione di All together now.

