Gigi Proietti, le figlie Carlotta e Susanna con Sagitta Alter: l'amore tra i due sbocciato con l'alligalli

31 ottobre 2021

Gigi Proietti è stata una leggenda dello spettacolo italiano, nel teatro, nel cinema e in tv. Nato a Roma il 2 novembre del 1940 sotto il segno dello Scorpione, è morto lo stesso giorno nel 2020, a 80 anni. Ha debuttato nel mondo della recitazione quasi per caso, affermandosi nel corso della sua carriera anche come doppiatore, comico, cantante e conduttore televisivo e prendendo parte ad alcuni lungometraggi considerati dei veri e propri cult (uno su tutti Febbre da cavallo). Tra le curiosità sul suo conto, sapeva suonare diversi strumenti musicali e possedeva un contrabbasso, con cui ha iniziato ad esibirsi nei locali di Roma.

Susanna e Carlotta Proietti, le due figlie di Gigi: la primogenita e il rapporto complicato con i fan

Ha avuto due figlie, Carlotta e Susanna: "I primi tempi che stavano in scena con me, ero molto imbarazzato, mi sentivo svestito - ha raccontato in una vecchia intervista a L'Espresso -. Forse perché mi vedevano nell’intimità del mio rapporto con il pubblico. Comunque penso di essere stato un buon padre". Proietti aveva una vera e propria passione per le camicie bianche, che era solito indossare sul palcoscenico insieme ai pantaloni neri: “Sul palco, insieme con il pantalone nero, è la mia divisa dai tempi di A me gli occhi, please. A casa, però, ho anche qualche camicia celeste”, aveva raccontato a La Repubblica. Aveva inoltre dichiarato che sua moglie Sagitta Alter parla perfettamente in dialetto romanesco pur essendo svedese, mentre lui sapeva dire solo “grazie” nella lingua di sua moglie.

Gigi Proietti, con la compagna Sagitta Alter nessun matrimonio: "Noi, antichi concubini"

Per quanto riguarda appunto la vita privata, Gigi Proietti è stato legato alla sua compagna di una vita, Sagitta Alter, per più di 50 anni. “Erano i primi anni 60. Lei era la classica svedese innamorata dell’Italia. Faceva la hostess, accompagnava i turisti per monumenti e la sera li portava lì a prendere il fresco e a sentire musica. Tra noi scattò la scintilla ballando l’alligalli”, aveva raccontato sempre a Repubblica. La coppia ha avuto due figlie, Carlotta e Susanna, ma non è mai convolata a nozze. Gigi Proietti sarà ricordato nel corso della puntata di Domenica In di domenica 31 ottobre, con Marco Giallini, suo partner nell'ultimo film girato dal celebre attore, Io sono Babbo Natale.

Gigi Proietti, dal personaggio di Carmelo La Cugina alla compagna Sagitta Alter ex guida turistica

