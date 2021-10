Memo Remigi, con Barbara D'Urso una storia durata quattro anni: "Con lei mi sentivo un po' un papà"

31 ottobre 2021 a

Memo Remigi è un cantante italiano, tra i più amati dal pubblico. In questa stagione è impegnato nella trasmissione Oggi è un altro giorno, il talk show di Rai1 condotto da Serena Bortone. Ma soprattutto è tra i concorrenti del talent Ballando con le stelle, guidato ovviamente da Milly Carlucci. Qui Memo sta vivendo una sorta di seconda giovinezza ed è molto apprezzato da pubblico e giuria.

Per quanto riguarda la vita privata, nel 2021 ha dovuto affrontare la morte della moglie Lucia. In passato ha svelato alcuni dettagli relativi alla vita sentimentale: "In tanti anni di matrimonio io ho fatto anche errori clamorosi. Le chiamo scivolate, ma dovrei dire tradimenti. Nel mondo dello spettacolo ci sono tante di quelle tentazioni che resistere era al di sopra delle mie possibilità. Ero un volto famoso e le mie scivolate finivano sui giornali. La più celebre fu quella con Barbara D’Urso", ha spiegato tempo fa in una intervista.

La relazione tra i due andò avanti per quattro anni, ma Remigi era sposato da pochissimo tempo con la moglie: "Lucia mi cacciò di casa - ha ricordato -, del resto che cosa avrebbe dovuto fare? Così presi un bilocale in affitto per vivere con Barbara: con lei mi sentivo un po’ un papà che cercava di proteggere una giovane fanciulla bella e inesperta. Mia moglie chiese il divorzio, che arrivò nel 1983. Ma con il divorzio non finì il nostro amore".

Successivamente infatti il cantante è tornato tra le braccia della moglie, con la quale è riuscito a ricucire un rapporto, durato fino alla scomparsa di lei. Dal matrimonio è nato il figlio Stefano, classe 1969. Quest'ultimo lavora nel mondo dello spettacolo come regista. E' stato sposato per diversi anni con l'attrice Francesca Cavallin, da cui ha avuto due figli, Jacopo e Leonardo. Memo Remigi è tra gli ospiti di Domenica In, nella puntata di domenica 31 ottobre.

