Ballando con le stelle, bacio tra Andrea Iannone e Lucrezia Lando: ma Selvaggia Lucarelli è spietata

31 ottobre 2021 a

Le voci non saranno vere, ma loro di certo non fanno nulla per spegnerle. Andrea Iannone e Lucrezia Lando si sono confermate tra le coppie più affiatate dell'edizione 2021 di Ballando con le stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci in onda su Rai1. Il motociclista e la ballerina anche nella puntata di sabato 30 ottobre hanno dato vita a una esibizione molto coinvolgente, culminata con un bacio romantico che Iannone ha dato alla Lando sul viso.

Un gesto quasi di gratitudine, visto che in settimana Andrea si è fatto male a una spalla e ha quindi dovuto limitare l'allenamento. Sia i giurati che gli opinionisti, in particolar modo Alberto Matano, hanno evidenziato l'intesa tra i due che sembra andare oltre il ballo, ma Iannone ha provato a smorzare i toni, buttandola sull'ironia: "Se correte così a fine trasmissione ci sposiamo", ha affermato.

Sembrava quindi un clima di giovialità e amore, ma Selvaggia Lucarelli, implacabile, ha fatto calare il gelo sull'atmosfera: "A me non hai regalato niente, non ho visto nulla delle emozioni apprezzate dai colleghi", la tesi della giornalista. Insomma, per Iannone c'è ancora una montagna durissima da scalare. In compenso anche nei giorni scorsi aveva smentito le voci di un flirt con la sua ballerina: "Dopo questa esperienza credo che non vorrà vedermi per almeno sei mesi. Non sono il primo né sarà il suo ultimo allievo, ma io resto un pilota", ha detto in una intervista recente. Ma il bacio non è sembrato essere soltanto di scena, ma più un segnale di un sentimento che tra i due si sta facendo largo.

