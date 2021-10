Malgioglio a Ballando con le stelle, esibizione toccante con Veera Kinnunen incinta: Carolyn Smith in lacrime

30 ottobre 2021 a

Cristiano Malgioglio di scena a Ballando con le stelle nella puntata di sabato 30 ottobre come Ballerino per una notte. Un Malgioglio diverso dal solito, molto meno esuberante e più intimo, in una esibizione contro il femminicidio davvero toccante.

Insieme a lui la ballerina professionista Veera Kinnunen, assente in questa stagione dal cast perché incinta del suo primo figlio. Malgioglio ha emozionato pubblico e giuria, con Carolyn Smith che non si è trattenuta e si è lasciata andare a qualche lacrima di commozione. Insomma, un Malgioglio inedito rispetto al giurato pittoresco che vediamo ogni venerdì a Tale e Quale show.

Poi c'è stato il siparietto con Selvaggia Lucarelli: "Caro Cristiano, tu come giurato sei molto più cattivo di me, però con te ridono tutti. Con me invece si arrabbiano. Per me è perché sono una donna", ha affermato la giornalista non senza sarcasmo. Malgioglio ha rilanciato e dato ragione alla Lucarelli: "E' vero, io sono cattivissimo. Ma non so perché sinceramente con te si arrabbiano". E così l'atmosfera è ridiventata leggera, come da tradizione per il paroliere.

