Andrea Iannone e l'ex Giulia De Lellis: "Non è stata una storia". E niente flirt con Lucrezia Lando

30 ottobre 2021 a

a

a

Andrea Iannone è un motociclista, attualmente squalificato per doping. Ecco dunque spiegata la sua partecipazione a Ballando con le stelle, il talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Iannone ha fatto parlare di sè anche per la vita privata e recentemente ha tirato una frecciata a una delle sue ex, l'influencer Giulia De Lellis. Parlando delle sue ex più celebri al settimanale Chi, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. "Sono solo due le donne famose", ha dichiarato sulle pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini.

Andrea Iannone, prima di Belen la storia con Claudia Manzella: ora le voci su un flirt con Lucrezia Lando

"La maggior parte non erano conosciute. E poi parlerei di relazione solo con Belen. Con Giulia (De Lellis, ndr) sono stati cinque, sei mesi. Del gossip ho capito che capisce quello che vuole capire, è come quando dici a una persona la verità, ma lei crede solo a quello che vuole credere", ha sottolineato. La storia tra Andrea e Giulia era finita a causa di alcuni presunti rumor che suggerivano una liaison tra il pilota e una misteriosa bionda. Intanto ha smentito le voci di un nuovo flirt con la ballerina Lucrezia Lando, sua partner a Ballando con le stelle. "Dopo questa esperienza credo che non vorrà vedermi per almeno sei mesi. Non sono il primo né sarà il suo ultimo allievo, ma io resto un pilota", ha detto in una intervista recente.

Andrea Iannone, labbra rifatte per volontà dell'ex Belen? Ora il flirt con Gaia Maria Miracapillo

Resta il fatto che Iannone non riesce a darsi pace per una carriera stroncata dalla squalifica in maniera surreale. “Soffro sempre, più faccio cose diverse più mi mancano le moto", ha ammesso a Il Corriere della Sera. E ha chiarito un punto basilare: “Tornerò alla mia vita di pilota, mi lascio aperta la porta del ritorno", le sue parole. Sabato 30 ottobre è ovviamente tra i protagonisti di Ballando, al fianco della super sexy Lucrezia Lando.

Lucrezia Lando, la storia finita con il collega Marco De Angelis: "Metteva un freno alla mia carriera"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.