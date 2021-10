Mietta, dal doppiaggio di Esmeralda alla citazione di Madre Teresa: un inno alla forza delle donne | Foto

30 ottobre 2021 a

Mietta è una cantante, attrice e scrittrice italiana. Mietta è lo pseudonimo di Daniela Miglietta, è nata a Taranto, il 12 novembre 1969, sotto il segno dello Scorpione. Il suo nome è legato al firmamento della musica italiana, ma non solo: oltre che cantante, vanta appunto anche esperienze da attrice e scrittrice. Relativamente alla vita privata, Mietta è la mamma di Francesco Ian, nato nel 201o dalla relazione con il chitarrista Davide Tagliapietra (figlio dell’ex membro de Le Orme, Aldo Tagliapietra).

Mietta, dalla relazione con Brando Giorgi al figlio Francesco Ian con Davide Tagliapietra

La cantante è stata legata sentimentalmente a Brando Giorgi, famoso modello e attore con cui ha vissuto un amore intenso negli anni Novanta. Nel novembre del 2020, in un’ospitata a Oggi è un altro giorno, ha rivelato di essere innamorata. “C’è una storia in costruzione da poco tempo con una persona che mi piace molto e vediamo quello che succede. Le storie quando si costruiscono sono belle proprio perché hanno quella potenzialità infinita”, ha raccontato tempo fa da Serena Bortone. Ovviamente non si è saputo nulla in merito a questa storia. Tra le altre curiosità sul suo conto, ha doppiato il personaggio di Esmeralda nel film d’animazione Il gobbo di Notre Dame.

Mietta non vaccinata, Roberto Burioni semina il sospetto su esenzione: "Problemi di salute? Solo per due casi..."

Durante la partecipazione a Ballando con le Stelle 2021, Mietta ha contratto il Covid, dovendo così rinunciare ad esibirsi nel corso della seconda puntata del programma, quella del 23 ottobre 2021. In collegamento dalla sua abitazione, dove si trovava in isolamento, ha avuto uno scambio di battute con la giurata Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima ha chiesto alla cantante se fosse vaccinata ma Mietta ha glissato. Il giorno successivo ha chiarito, attraverso il suo profilo Instagram: “Non sono contraria al vaccino, non l’ho ancora effettuato per motivi di salute. Quando ci saranno le condizioni non avrò problemi a farlo”, ha scritto.

Sempre su Instagram Mietta, sabato 30 ottobre, ha citato una frase di Madre Teresa di Calcutta: "Dove ha trovato la forza? Siamo donne, è la forza che trova noi", un chiaro segnale di come la cantante abbia voglia di rialzarsi e partecipare al talent di Rai1.

Milly Carlucci e il Covid: "Su Remigi notizie false: è negativo. Mietta? C'è la privacy"

