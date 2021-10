Alvise Rigo, dal gravissimo infortunio alla testa all'amicizia con Eleonora Berlusconi

30 ottobre 2021 a

a

a

Alvise Rigo è un ex rugbista, nato a Venezia il 12 dicembre del 1992, si è diplomato al Liceo Scientifico e poi si è iscritto all'università a Padova al corso di mediazione linguistica e culturale. E' stato un giocatore di rugby di serie A, ha esordito con il Mogliano Rugby e ha giocato anche con il Valsugana e dopo la Lazio si è spostato al Petrarca. Alvise si autodefinisce da sempre veneziano d’Ocg (Origine Controllata Garantita).

Alvise Rigo, l'adone veneziano di Ballando con le Stelle: vita privata e curiosità

Molti gli infortuni nella sua carriera, il più sconvolgente un impatto alla testa a 30 chilometri orari. Alvise è rimasto immobilizzato per parecchio tempo, da qui la difficile scelta di smettere di giocare. Per lui in carriera anche una frattura alla caviglia e al setto nasale. In seguito all'incidente alla testa ha deciso nel 2020 di lasciare l’agonismo e di trasferirsi a Milano, per dare una svolta alla sua vita. Alvise così si è buttato su altri lavori. L’ex rugbista ha infatti lavorato come modello, barman e buttafuori in diversi locali, ed è anche un personal trainer per la catena di centri fitness Virgin Active. Rigo è stato inoltre un addetto alla security personale di diversi vip, tra cui Kendall Jenner e Antonella Clerici. Tra le curiosità sul suo conto, non ha tatuaggi.

Morgan, tra le sue ex fidanzate anche Maddalena Corvaglia: "Con lui ottimo sesso"

Adora viaggiare, sa parlare molto bene l’inglese e lo spagnolo approfonditi durante gli anni universitari. E’ anche appassionato di motori e tecnologia. Non mancano scatti dei suoi viaggi, in montagna o in località balneari. Nel 2019 è stato fotografato con la figlia di Berlusconi, Eleonora, ma tra i due c'è soltanto un’amicizia. Alvise Rigo è tra i concorrenti di Ballando con le stelle, il talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. A ballare insieme a lui è la professionista Tove Villfor. Appuntamento anche sabato 30 ottobre su Rai1 dalle 20,35.

Domenica In, versione più breve per la Nazionale. Da Mara Venier il nuovo cast di Ballando con le stelle

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.