Valeria Fabrizi, la storia d'amore con Walter Chiari diventata grande amicizia

30 ottobre 2021 a

a

a

Valeria Fabrizi è una delle protagoniste della nuova edizione di Ballando con le Stelle, lo show di Rai1 condotto come sempre da Milly Carlucci. Partecipa in coppia con il ballerino Filippo Giordano e nelle prime due puntate l'attrice, 83 anni, star del cinema negli Cinquanta e Sessanta, si è saputa far apprezzare dalla giuria.

Negli ultimi anni l'attrice ha dovuto fare i conti con una malattia che ha messo a rischio il suo lavoro. "Ma non mi sono mai fermata", ha confessato in una recente intervista televisiva. A Domenica In confessò a Mara Venier di essere gravemente malata senza specificare tuttavia la malattia: parlando di un "intruso" che era arrivato nella sua vita: “Ho reagito con positività e sono andata avanti a lavorare. Ho chiesto di snellire il mio ruolo, per poter lavorare anche nei giorni prima dell’intervento e ne sono stata felice” ha raccontato.

Valeria Fabrizi, le foto per Playboy con il permesso del marito e il flirt con Nino Manfredi

La sua vita è stata caratterizzata dall'amore per il marito Tata Giacobetti, morto nel 1988. Insieme a Tata, la Fabrizi ha avuto due figli. Il primo, Alberto, è venuto a mancare a soli tre mesi di vita per un arresto cardiaco. Dopo il grande dolore, la coppia ebbe un’altra figlia, Giorgia Giacobetti. Molto si è detto anche del suo rapporto con Walter Chiari. Qualche anno fa, ospite della trasmissione di Caterina Balivo, Vieni da me, la Fabrizi confessò di aver avuto una breve storia con l’attore quando lei aveva appena 18 anni. Un flirt poi trasformatosi in una grande amicizia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.