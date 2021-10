Arisa, punturine alle labbra per renderle più carnose: "Ma sono pentita, tornassi indietro non lo rifarei"

30 ottobre 2021 a

a

a

Arisa è una cantante italiana, tra le più amate dal pubblico. All'anagrafe il suo nome è Rosalba Pippa, è originaria di Genova ma è cresciuta a Pignola, in provincia di Potenza. Nata il 20 agosto 1982 sotto il segno del Leone, presto si è trasferita a Milano, inizialmente svolgendo alcuni tra i più disparati mestieri, dalla cameriera all’estetista. Poi il successo da cantante, con la svolta nel 2014 grazie alla vittoria di Sanremo nelle Giovani proposte con Sincerità. Successivamente ha conquistato pure un Sanremo tra i Big. Tante le rivelazioni legate alla vita privata: "Da ex estetista mi piace girare per centri medico estetici, è un mondo che mi interessa, mi piacciono le nuove tecnologie e l’evoluzione dei trattamenti", ha raccontato in una vecchia intervista.

Arisa, tutti i suoi fidanzati e le due vittorie al Festival di Sanremo

Arisa tuttavia ha sempre pensato che si dia troppa attenzione ora all'aspetto estetico, soprattutto per colpa dei social "che tendono a dare un ruolo troppo importante all’immagine e alla bellezza fine a se stessa: può essere giusto cambiare una parte del corpo se non ti piace, ma lo stimolo deve venire da te, non dagli altri. Non bisogna cambiare per il gradimento di Instagram", ha sottolineato tempo fa la cantante.

Arisa, chi è la cantante che ha vinto due volte Sanremo: gli amori e la svolta sexy sui social

La cantante ha quindi rivelato di aver fatto un piccolo ritocco al viso: delle punturine per rendere le labbra più carnose. Ad oggi è pentita della sua scelta, teme che questo non sia l’esempio giusto che dovrebbe dare e ha ammesso: "Se tornassi indietro non lo rifarei". Tra le curiosità sul suo conto, è stata spesso fotografata con delle parrucche, che alterna al suo look più sbarazzino dai capelli corti. Solo nel 2019 ha rivelato il motivo di tale scelta: “Soffro di tricotillomania. Ecco perché non mi faccio mai crescere i capelli, quando ce li ho, me li stacco", ha spiegato tempo fa ai suoi fan sui social. Arisa è tra i protagonisti di Ballando con le stelle, anche nella puntata di sabato 30 ottobre.

Arisa esclusa da Amici, sfogo su Instagram: "Io non sono sgangherata"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.