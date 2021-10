Marco Liorni, il matrimonio in gran segreto con Giovanna e una certezza: "Ho avuto solo due donne nella vita"

30 ottobre 2021 a

Marco Liorni torna in pista il sabato pomeriggio con una nuova edizione di ItaliaSì, il format del pomeriggio di Rai1 che racconta l'attualità insieme a personaggi vip. Da poco è stato ospite di Oggi è un altro giorno, il salotto del dopo pranzo di Rai1 con Serena Bortone alla conduzione, e ha raccontato di un episodio di inciviltà che ha coinvolto, lei malgrado, la figlia oggetto di un'aggressione verbale: "Un adulto per strada le ha detto cose molto gravi, sono sceso di casa di corsa per raggiungerlo e dirgliene quattro ma per sua fortuna non sono riuscito a raggiungerlo. Le aveva detto una cosa orrenda“, ha raccontato.

Liorni ha tre figli: Niccolò, avuto dal suo primo matrimonio con Cristina, Viola ed Emma avuti durante il matrimonio con Giovanna Astolfi (cui è legato dal 1997, ma si sono sposati nel 2014 in gran segreto negli Stati Uniti.). “Ero restio al matrimonio perché era andato male il mio precedente e vivevamo già come una famiglia" ha svelato. E ancora, Liorni ha poi ammesso di essere molto fedele: “Quanti cuori ho spezzato? Io ho avuto solo due donne nella mia vita".

Il noto conduttore - che ora ha 56 anni - ha ripercorso i successi in televisione partendo in realtà dall’infanzia, da quel desiderio diventato realtà, poi lavoro: “Da bambino andavo in giro con un registratore facendo che finta che fosse una radio“, ha esordito. Ha esordio come inviato di Verissimo, poi del Grande Fratello. Il salto alla conduzione con il passaggio in Rai: Buon Pomeriggio Italia!, La vita in diretta, ItaliaSì e Reazioni a catena.

