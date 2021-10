Sabrina Salerno, seno naturale al 100%: "Ma da quando ho 20 anni dicono che sono rifatta da capo a piedi"

30 ottobre 2021 a

Sabrina Salerno è una cantante, showgirl e attrice italiana, famosissima soprattutto negli anni Ottanta e Novanta. In passato ha raccontato in una intervista a Radio Deejay di essere naturale al 100%: "Da quando ho vent’anni, dicono che sono rifatta da capo a piedi, ma se c’è una cosa che è naturale al mille per mille è il seno" ha affermato tempo fa.

Una questione per la quale la Salerno aveva portato pure una prova tramite una perizia eseguita da un famoso medico, il dottor Giorgio Fischer. "A 22 anni sono anche andata da un famoso medico a farmi fare una perizia in cui dichiarava che non avevo protesi al seno”, ha precisato Sabrina sempre in quella circostanza a Radio Deejay. La soubrette, proclamata dai fan Miss maglietta bagnata dopo la serie di foto mozzafiato postate sulla sua bacheca Instagram, aveva poi aggiunto di sentirsi “felice e orgogliosa” per essere riuscita ad arrivare a questa età “in forma e con un fisico perfetto”.

“Se queste foto non le faccio adesso quando le faccio? Ne sono fiera e per me è un vanto - ha dichiarato ancora la Salerno -. Viva le donne, le donne forti, quelle che nonostante l’età passi si danno da fare”. La perizia in questione venne stilata appunto nel 1991 da un esperto in materia, il dottor Giorgio Fischer, contattato da Sabrina perché un giornale aveva insinuato che il suo seno fosse finto. “Si può completamente escludere che Sabrina Salerno si sia mai sottoposta ad intervento chirurgico di rinoplastica, né ad interventi chirurgici per ingrandimenti delle labbra e del seno”, sentenziò l'esperto. Per quanto riguarda la vita privata, Sabrina Salerno è sposata con l'imprenditore Enrico Monti: dal matrimonio è nato il figlio Luca. Sabrina è tra i concorrenti di Ballando con le stelle, in onda anche sabato 30 ottobre su Rai1.

