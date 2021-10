Morgan, tra le sue ex fidanzate anche Maddalena Corvaglia: "Con lui ottimo sesso"

30 ottobre 2021 a

Morgan, all'anagrafe Marco Castoldi, è un cantautore italiano, tra i più famosi al grande pubblico anche per la sua partecipazione in diversi talent nel ruolo di giudice. Per quanto riguarda la vita privata, ha avuto tre figlie (una da Asia Argento, la primogenita Anna Lou). In passato anche un flirt con l'ex Velina di Striscia la Notizia, Maddalena Corvaglia.

Morgan, dal suicidio del padre davanti a lui e la sorella ai tre figli: l'ultima Maria Eco da Alessandra Cataldo

"La nostra è una storia intermittente - aveva affermato la stessa Corvaglia ai tempi della relazione -. Si accende e si spegne. Non ha nulla di tradizionale. E' un legame, ma non stabile. E io non sono così, perché credo nei rapporti che hanno un crescendo. Ci sono momenti on, nei quali abbiamo una simbiosi totale, e momenti off, perché siamo entrambi persone complicate. E io non ho più la pazienza di stare sempre dietro a un uomo”. Il Morgan che preferiva era quello fuori dalla tv (“In televisione mi piace, ma non mi fa impazzire. Marco Castoldi è molto più bello da ascoltare"). Con la Corvaglia la relazione è terminata dopo qualche tempo e sempre in passato l'ex Velina aveva confidato: "Il sesso con Morgan è ottimo", le sue parole. Senza però tralasciare anche la delusione: "Per avere una delusione non c'è bisogno di illudersi prima. Si resta delusi ugualmente", aveva confessato in quella vecchia intervista a Vanity Fair.

Morgan è tra i concorrenti di Ballando con le stelle, il talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci e sarà protagonista anche nella puntata di sabato 30 novembre. Nel corso delle prime due puntate ha dato dimostrazione di poter eccellere anche nel ballo, mentre hanno fatto sorridere i suoi siparietti al termine delle esibizioni con la giurata Selvaggia Lucarelli, tra l'altro una delle sue ex fidanzate. Appuntamento per un'altra schermaglia quindi su Rai1, a partire dalle 20,45.

