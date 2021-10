Bianca Gascoigne, Mariotto la esalta e punge Simone Di Pasquale: "Ridiventato sexy grazie a lei"

30 ottobre 2021 a

Bianca Gascoigne è un personaggio televisivo britannico, figlia del mitico Gazza Gascoigne. Ora è famosa anche in Italia per essere tra i concorrenti di Ballando con le stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci. Classe 1986, Bianca è nata il 28 ottobre sotto il segno zodiacale dello Scorpione. Ha due fratelli, il primo Mason che è stato adottato come lei e poi c’è Regan nato dal matrimonio fra Paul e Sheryl Failes. Nella vita è principalmente una modella ma la giovane ha lavorato tanto anche in televisione ed ha una grande passione per il canto.

Bianca Gascoigne, la figlia super sexy di Gazza: "Ho ridotto il seno, mai stata così felice"

Durante la seconda puntata di Ballando con le stelle, ha dato letteralmente spettacolo al fianco di Simone Di Pasquale, il professionista scelto per lei. Al termine dell'esibizione, il giudice Guillermo Mariotto, ha lanciato una piccola frecciata proprio al partner di Bianca, affermando: "E' talmente sexy Bianca Gascoigne che anche Simone lo è ridiventato grazie a lei", ha affermato il pittoresco coreografo venezuelano. Per quanto riguarda il suo passato, Bianca Gascoigne nel 2006 ha partecipato al reality show Love Island conquistandone la vittoria e successivamente ha preso parte a Celebrity Big Brother, qui la sua permanenza nella casa è durata 32 giorni.

Paul Gascoigne, con la moglie Sheryl ha avuto Regan e adottato i figli di lei: Bianca e Mason

La modella ha tentato anche la carriera di cantante prendendo parte alle audizioni della nona stagione di The X Factor in Inghilterra, dove si è esibita sulle note di un brano di Mary J. Blige anche se non è riuscita ad arrivare ai bootcamp. Tra le curiosità sul suo conto, nel 2021 ha comunicato su Instagram di aver ridotto il seno e di essere felice. Per quanto riguarda la vita privata, ha avuto una storia passionale e turbolenta (che sembra essersi conclusa) con il personal trainer Kris Boyson. Bianca Gascoigne è tra i protagonisti della puntata di Ballando con le stelle anche di sabato 30 ottobre.

Bianca Gascoigne, dai fratelli Mason e Regan all'amore tormentato con Kris Boyson

