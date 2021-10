Raffaella Fico, battaglia legale con Soleil Sorge. La figlia con Balotelli e tutte le sue relazioni

30 ottobre 2021 a

Raffaella Fico ospite questo pomeriggio - sabato 30 ottobre 2021 - di Verissimo direttamente dagli studi di Canale 5 per raccontare alla conduttrice Silvia Toffanin tutti i dettagli della sua avventura all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6. Fico è reduce da un'altra polemica con Soleil Sorge, che dovrebbe avere anche una spiacevole coda nelle aule di tribunale. Infatti tornata nella casa da eliminata ha affrontato proprio Soleil: "Ci si può stare vicini o ignorare ma all'interno di una casa ci sono affermazioni che non vanno fatte che offendono la dignità delle persone. Io prima di essere una concorrente sono una donna e sono una mamma. Non voglio fare una polemica ma volevo ribadire che certe espressioni non vanno fatte e trattenersi per non fare del male. Quelle che sono le tue strategie di gioco a me non interessano". "Spero di essere un'esempio migliore per mia figlia quando la avrò, soprattutto se avrò una figlia femmina" la risposta. Secondo le indiscrezioni Fico avrebbe denunciato civilmente e penalmente Sorge "per delle frasi razziste" ha svelato l'esperto di gossip Amedeo Venza.

Ma chi è Raffaella Fico? Originaria di Cercola, nel comune di Napoli, 33 anni, nel 2008 partecipa al Grande Fratello e così inizia la sua carriera. Da lì in poi il calendario di Max, valletta a Colorado Cafè, inviata di Mitici 80, poi ancora concorrente di reality all'Isola dei Famosi, attrice al cinema in Matrimonio a Parigi. Modella per alcuni brand di lingerie, ha partecipato anche a Tale e Quale Show, Grand Hotel Chiambretti e la versione vip del Grande Fratello.

Molto piena la sua vita sentimentale. A Fico è stata affibbiata una relazione con Cristiano Ronaldo che sarebbe durata circa undici mesi. Fidanzata per quasi un anno con Balotelli da cui ha avuto la figlia Pia nata alla fine del 2012, la bambina è stata riconosciuta solo nel 2014 al termine di una controversia giudiziaria. Fico poi ha fatto coppia con Gianluca Tozzi, figlio del cantante Umberto, e per un paio di anni anche con Alessandro Moggi. Dallo scorso agosto è legata all'imprenditore livornese Piero Neri.

