Nancy Brilli, orfana da piccola e la malattia. La relazione con Fossati e due matrimoni

Nancy Brilli è una delle attrici più famose in Italia e oggi, sabato 30 ottobre 2021, sarà ospite della puntata di Verissimo, il salotto televisivo di Canale5 condotto da Silvia Toffanin. Proprio nella precedente ospitata nel programma aveva raccontato la rottura con Roy De Vita, il suo ultimo fidanzato.

Classe 1964, romana, Nancy - all'anagrafe Nancy Nicoletta Lina Ortensia Brilli - ha origini ucraine e all'età di 10 anni è rimasta orfana della mamma. Compagna di classe di Vittoria Squitieri, figlia del regista Pasquale, fu presentata proprio all'uomo di cinema dalla sua compagna: così ebbe la sua prima parte in una pellicola dando il via alla sua lunga e ricca carriera. Tra i film da ricordare Piccoli equivoci (1989), con la regia di Ricky Tognazzi, che le valse un David di Donatello e un Nastro d'argento, è stata poi protagonista al teatro e di numerose fiction.

Nel corso della sua vita, ha avuto un tumore all’utero. “Ero convinta di essere sterile ma, grazie alle cure specifiche, ho coronato il mio sogno. Quando ho scoperto di essere incinta ho creduto fosse un miracolo”, ha raccontato in passato a Domenica Live. Ha avuto una lunga e tormentata storia d’amore con il cantautore Ivano Fossati. “La nostra è stata una storia molto passionale, era un grande amore, se rinascessi lo vorrei rivivere, ma vorrei anche che finisse perché è stato troppo sofferto: troppi litigi, troppi dispetti, troppa gelosia. E poi mi ha lasciato sola in un momento in cui stavo male fisicamente e questo mi ha fatto sentire sola" ha raccontato. Nancy Brilli si è sposata due volte: il primo matrimonio, con il collega Massimo Ghini, è durato dal 1987 al 1990. In seguito si è legata al regista Luca Manfredi, con il quale è stata fino al 2002. Dalla loro unione è nato il figlio Francesco, nel 2000. Dopo i due matrimoni naufragati, Nancy ha avuto una relazione con Roy De Vita, un famoso chirurgo plastico, ma purtroppo quando la coppia stava per convolare a nozze, i due si sono lasciati. Oggi Nancy è di nuovo single.

