Ronn Moss, la fama nel ruolo di Ridge Forrester e l'amore per la moglie Devin ex di Prince e Sylvester Stallone

Ronn Moss di nuovo in Italia. Il cantante e attore americano, famoso in Italia per aver vestito dal 1987 al 2012 i panni di Ridge Forrester in Beautiful, una delle soap opera più longeve della storia della tv, sarà ospite negli studi di Verissimo - oggi sabato 30 ottobre - la trasmissione condotta su Canale5 da Silvia Toffanin. L'attore ha poco completato le riprese del suo nuovo film Surprise Trip accanto a Lino Banfi.

Originario di Los Angeles, 69 anni, negli anni Settanta ha iniziato la sua carriera nella musica - come bassista - formando il gruppo Player. Il primo successo internazionale della band fu Baby Come Back del 1977: il singolo scalò le classifiche di mezzo mondo e arrivò al primo posto della Billboard Hot 100, restandoci per due settimane consecutive. Baby Come Back è citata in numerosi film e serie televisive, come I Simpson (1992) e Transformers (2007). Negli anni Novanta il gruppo si è sciolto, con Moss ormai lanciato nella carriera di attore grazie al ruolo di Ridge Forrester a cui deve la fama planetaria. Nel 2013 - dopo che non ha voluto rinnovare il contratto con Beautiful - è riuscito a far riunire i Player con l'album Too Many Reasons. In Italia ha pertecipato a numerose trasmissoni tra cui, come concorrente, a Ballando con le Stelle arrivando secondo nell'edizione del 2010.

Vita privata: sposato dal gennaio 1990 a luglio 2002 con l'attrice e scrittrice Shari Shattuck, da cui ha avuto due figlie: Creason Carbo (nata nel 1994) e Calle Modine (nata nel 1998). Dal settembre 2009 è sposato con la modella e attrice Devin Devasquez, playmate nel mese di giugno 1985 di Playboy, ex di Prince e Sylvester Stallone.

