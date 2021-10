Rossano Rubicondi morto, aveva un tumore alla pelle

30 ottobre 2021 a

Rossano Rubicondi, 49 anni, è morto. A darne la notizia è stata Simona Ventura. Ma di cosa è morto il personaggio televisivo e modello, balzato agli onori delle cronache come quarto marito di Ivana Trump?

Lo fa sapere un suo amico, il giornalista Roberto Alessi direttore di Novella 2000: "Aveva un cancro, alla pelle, un melanoma". Un tumore di cui nessuno era a conoscenza, una battaglia che Rubicondi ha combattuto in silenzio. Alessi sui social prosegue: "Era un uomo molto buono, un ragazzo direi, perché sembrava sempre un ragazzo. È stato a casa mia un anno fa, aveva un cerotto su una mano, 'Devo farmi vedere''... " gli aveva raccontato". Rubicondi, di recente, trascorreva lunghi periodi negli Stati Uniti: a Miami, dove stava per aprire un ristorante, e a New York.

Classe 1972, Rossano si era trasferito a Londra giovanissimo e qui aveva cominciato a lavorare come modello scoprendo la passione per il mondo del cinema, e riuscendo ad ottenere piccoli ruoli in dei film. A fare notizia, appunto, dal punto di vista della cronaca rosa, il suo matrimonio nel 2008 con Ivana Trump, già coniugata Trump, imprenditrice, personaggio televisivo ed ex modella ceca naturalizzata statunitense. Dopo il divorzio con Donald Trumpo, in base a quanto riportato all’epoca dal New York Times, la donna avrebbe ottenuto: 14 milioni di dollari, una dimora da 45 stanze a Greenwich e un appartamento al Trump Plaza. Ma non solo, anche un mantenimento di 650 mila dollari all’anno. Rubicondi poi in Italia si fece conoscere partecipando all'Isola dei Famosi nel 2008 e ad alcuni cinepanettoni.

